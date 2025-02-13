Özgür Özel, Gültekin Uysal'ı Ziyaret Etti: İki Liderden 'İş Birliği' Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret etti. Özel'e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftci ve Ensar Aytekin eşlik etti. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve beraberindeki heyet ise Özel'i kapıda karşıladı.

'MUHALEFET ABLUKA ALTINDA'

Demokrat Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmenin ardından Özel ve Uysal açıklama yaptı. Özel'e ziyareti için teşekkür eden Gültekin Uysal şöyle konuştu:

"Türkiye'nin can alıcı bir gündemi var ve içine girdiği bir tarihi siyasi süreç var. 1 Ekim 2024 itibarıyla iktidarın Türkiye'yi daha da içe kapatarak demokrasimizin oksijenini tüketeceği bir sürece sürükleme niyetini o günden bugüne yaşananlar zaten teyit ediyor. Adeta 'İkinci Meşrutiyet'in önümüzde sopalı seçimleri diyebileceğimiz demokratik rekabeti yok etme noktasına kadar varabilecek bir siyaset sürecin kodlandığını da yaşananlardan idrak edebiliyoruz. Bütün bu değerlendirmelerimiz Sayın Genel Başkan ve heyetiyle beraber karşılıklı iyi niyet çerçevesinde paylaşma imkanı bulduk. Önümüzdeki süreçte siyasi partiler kendi cephesinden değerlendirmelerini yapacaklardır. Ama asıl olan demokratik rekabet zeminini koruyabilmektir. Bugün Türk siyaseti, Türk demokrasisi, muhalefet, muhalefet partileri, muhalefet siyasetçileri bir abluka altında. Bunu da ancak topyekun bir mücadeleyle yıkılabileceği inancı içerisindeyiz."

'YAN YANA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Özel ise ziyarete ilişkin şunları söyledi:

"Partinin yetkili kurulları ile yaptığımız bütün değerlendirmeler, çizdiğimiz yol haritası noktasında geçmiş dönemlerde birlikte olduğumuz ittifak, birlikte listelerden seçime girdiğimiz Demokrat Parti’nin Sayın Genel Başkanı’nı da süreçle ilgili bilgilendirme fırsatını yakaladım. Güncel siyasi meselelere ve hem dünyadaki, hem Türkiye’deki yaşanan tüm bu olumsuzluklara karşı hep birlikte Türkiye’nin çıkarları başta olmak üzere demokrasiyi savunma noktasındaki karşılıklı irademizi bir kez daha teyit etmiş olduk. Ben de kendisine ve değerli yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da Türkiye için ve Cumhuriyet için yan yana birlikte olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Haber Merkezi