Kabine toplantısı başladı: Masada kritik başlıklar var

Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı. Saat 15.35'de başlayan toplantının ardından Erdoğan'ın açıklamalarda bulunması bekleniyor.

MASADA KRİTİK BAŞLIKLAR VAR

Kabine toplantısının temel gündeminin 11 kenti vuran depremin olacağı belirtiliyor. Konuyla ilgili toplantıda eksiklerin masaya yatırılacağı bir görüşme gerçekleşeceği ve ilgili bakanlarını Erdoğan'a bir sunum yapacağı da ifade ediliyor.

AKŞENER DE KONUŞULACAK

Toplantıda ayrıca İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in Altılı Masa'dan sert ifadelerle ayrılmasının ardından bugün yapılan görüşmeler sonrası ittifaka geri dönmesinin de konuşulacağı bildiriliyor.