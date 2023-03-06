Kabine toplantısı başladı: Masada kritik başlıklar var

Kabine, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.

Son Güncelleme:
Kabine toplantısı başladı: Masada kritik başlıklar var

Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı. Saat 15.35'de başlayan toplantının ardından Erdoğan'ın açıklamalarda bulunması bekleniyor. 

MASADA KRİTİK BAŞLIKLAR VAR

Kabine toplantısının temel gündeminin 11 kenti vuran depremin olacağı belirtiliyor.  Konuyla ilgili toplantıda eksiklerin masaya yatırılacağı bir görüşme gerçekleşeceği ve ilgili bakanlarını Erdoğan'a bir sunum yapacağı da ifade ediliyor. 

AKŞENER DE KONUŞULACAK

Toplantıda ayrıca İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in Altılı Masa'dan sert ifadelerle ayrılmasının ardından bugün yapılan görüşmeler sonrası ittifaka geri dönmesinin de konuşulacağı bildiriliyor. 

Erdoğan yardım kampanyası ortak yayınına bağlandı, Kabine'nin yaptığı bağışı hatırlattıErdoğan yardım kampanyası ortak yayınına bağlandı, Kabine'nin yaptığı bağışı hatırlattıGüncel
Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan
Son Güncelleme:
İmamoğlu-Yavaş formülüne Cumhurbaşkanı Danışmanı'ndan itiraz İmamoğlu-Yavaş formülüne Cumhurbaşkanı Danışmanı'ndan itiraz
24 saat içerisinde kanser tümörlerini silip süpürüyor. 1 adet yemek bile yeterli 24 saat içerisinde kanser tümörlerini silip süpürüyor. 1 adet yemek bile yeterli
Reuters: CHP, Akşener'in teklifini kabul etti Reuters: CHP, Akşener'in teklifini kabul etti
Camdaki Kız dizisinden üzücü gelişme.. Artık göremeyeceksiniz Camdaki Kız dizisinden üzücü gelişme.. Artık göremeyeceksiniz
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş 'almayan dizini dövecek' diyerek altın almak için en iyi tarihi açıkladı İslam Memiş altın almak için en iyi tarihi açıkladı
Anket: Krizden önce İYİ Partililerin Kılıçdaroğlu'na desteği yüzde kaçtı? Anket: Krizden önce İYİ Partililerin Kılıçdaroğlu'na desteği yüzde kaçtı?
Milyonlarca memur, emekli ve asgari ücretliye kötü haber! Memur, emekli ve asgari ücretliye kötü haber!
Kılıçdaroğlu'nun beğendiği yorum dikkat çekti Kılıçdaroğlu'nun beğendiği yorum dikkat çekti
Dünyanın en iyi 100 sandviçi seçildi: Türkiye'den bir ürün hepsini solladı! Dünyanın en iyi 100 sandviçi seçildi: Türkiye'den bir ürün hepsini solladı!