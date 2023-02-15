Erdoğan yardım kampanyası ortak yayınına bağlandı, Kabine'nin yaptığı bağışı hatırlattı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Türkiye Tek Yürek' ortak yayına telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Enkaz kaldırma ve şehirlerin kurulması için kolları sıvadık. 30 bin konut temeli atarak inşaya başlıyoruz. El birliğiyle bu imtihanında üstesinden geleceğiz. Kabine Toplantısında 136 milyon 589 liralık yardım topladık. Bizim katkımız da var. AFAD hesaplarına gelecek her kuruş depremzedelerimiz için kullanılacaktır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Tek Yürek" ortak yayında telefonla bağlanarak şu açıklamalarda bulundu:

"Sizlerle birlikte, ülkemizden KKTC'den 213 TV ve 562 radyonun ortak yayınında bizleri takip eden kardeşlerimi selamlıyorum. Kahramanmaraşımızın 2 ayrı ilçesinden yaklaşık 9 saat arayla yaşadığımız iki büyük deprem 11 ilimizde ciddi yıkıma ve hepimizin ciğerini yakan can kayıplarına yol açmıştır. Öncelikle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Devletimiz tüm kurumları, personeli ve ekipmanıyla milletimizle 7'den 70'e tüm fertlerinin seferberliğiyle depremzedelerimizin yanında yer almak için anında harekete geçti. Çetin kış şartları ile şiddetli yıkımın yol açtığı alanın büyüklüğüne rağmen fevkalade bir mücadeleyle arama kurtarma ve yardım çalışmalarını başlattık, devam ediyoruz. İlk günlerdeki eksiklikler kısa sürede önemli ölçüde giderilmiş, çalışmalar hızlandırılmıştır. Hem arama kurtarma faaliyetleri hem taziye ve geçmiş olsun mesajlarıyla yanımızda yer alan dost ülkelere teşekkür ediyorum.

"ENKAZ ALTINDA TEK BİR İNSANIMIZI BIRAKMAYACAĞIZ"

Önce arama kurtarma çalışmalarını tamamlayacak, enkaz altında tek bir insanımızı bırakmayacağız. Enkaz kaldırma ve şehirlerimizin yeniden kurulmasına yönelik çalışmalar için hemen kolları sıvadık. Mart ayı başı itibarıyla ön çalışmaları tamamlanan yerlerde 30 bin konutun temeli atarak inşaya başlıyoruz. Amacımız, 1 yıl içinde yıkılan her binanın yerine insanımızın güvenle, huzurla oturabileceği konutları teslim etmeye başlamaktır. El birliğiyle bu imtihanın da üstesinden geleceğiz. Dünkü Kabine Toplantısı'nda kendi aramızda 136 milyon 589 liralık yardım topladık. Bu meblağın içinde bizim katkımız da elbette var. Yurt içinden ve yurt dışından AFAD hesaplarına gelecek her kuruş, depremzedelerimiz için kullanılacaktır. Tüm kamu bankalarının katılımda paylarının ne olacağını izleyeceğiz. İnşallah bugün rekor kıracak rakamla milletimiz yüce gönüllüğünü gösterecektir. İlk anda 100 milyar olarak Hazine Maliye'den destek verdik. Bundan sonra da konut yapımı sırasında ne gerekiyorsa vermeye devam edecektir."