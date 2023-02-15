Murat Yıldırım, 'Unutmayalım' dedi; Nihat Hatipoğlu sözünü kesti

Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasında oyuncu Murat Yıldırım, duygularının sorulması üzerine, “En iyi yaptığımız şey unutmak, unutmayalım” derken Nihat Hatipoğlu sözlerini kesti.

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Murat Yıldırım, 'Unutmayalım' dedi; Nihat Hatipoğlu sözünü kesti

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyası düzenleniyor.

Ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasından birçok isim telefon başında yardım topladı. Toplanan yardımlar AFAD ve Türk Kızılay'a bağışlanacak.

Erdoğan, depremin yaralarını sarmak için başlatılan "Türkiye Tek Yürek" bağış kampanyası canlı yayınına telefon bağlantısıyla katılarak, Kabine üyeleri ve kabine toplantısına katılan kamu görevlileri olarak depremzedeler için toplamda 136 milyon 589 bin lira bağışta bulunduklarını hatırlattı.

Milettin hafızasına ettiği küfürle kazınan Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, 3 milyar TL bağışladı.

Oyuncu Murat Yıldırım, duygularının sorulması üzerine, “En iyi yaptığımız şey unutmak, unutmayalım” derken Nihat Hatipoğlu sözlerini kesti.

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