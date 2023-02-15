Gazeteci Özlem Akarsu Çelik: AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü İsmail Palakoğlu’nun oğlu da babası gibi Diyanet'e KPSS'siz girmiş

Gazeteci Özlem Akarsu Çelik, AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü İsmail Palakoğlu’nun oğlu Muhammed Hamidettin Palakoğlu'nun Diyanet'e KPSS ataması olmadan girdiğini yazdı.

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Gazeteci Özlem Akarsu Çelik: AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü İsmail Palakoğlu’nun oğlu da babası gibi Diyanet'e KPSS'siz girmiş

Gazeteci Özlem Akarsu Çelik, AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü olan, aynı zamanda Diyanet'teki görevini sürdüren ilahiyatçı İsmail Palakoğlu’nun oğlu Muhammed Hamidettin Palakoğlu'nun da Diyanet'e KPSS ataması olmadan girdiğini aktardı. 

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından AFAD'ın yönetici kadrosundaki isimler tartışma konusu olurken, gazeteci Çelik Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı: 

"Bir gün memuriyet yapmadan Diyanet’e müşavir kadrosuyla girip hızla yükselen, AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü ilahiyatçı İsmail Palakoğlu’nun oğlu Muhammed Hamidettin Palakoğlu da babası gibi KPSS’siz girmiş Diyanet’e 4 ay önce.
 
Babası Diyanet’e müşavir kadrosuyla girmişti. Oğlu da özel kalem olarak girmiş. Bunlar istisnai kadrolar. Binlerce kişi KPSS sınavında ter döküp mülakatta elenerek işsiz kalırken birileri de devlette jet hızıyla yüksel(til)iyor."

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AFAD Diyanet
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