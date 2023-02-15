Demirtaş'tan Şahkulu Sultan Vakfı'nda toplanan yardımlara yönelik saldırıya tepki: Halk ayağa kalkmasını bilir!

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Şahkulu Sultan Vakfı'nda toplanan yardımlara silahlı saldırı düzenlenmesine ilişkin tepkisini paylaştı.

Şahkulu Sultan Vakfı Başkanı Beyzade Özkahraman, Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonrası topladıkları yardım TIR’larına silahlı saldırı düzenlendiğini, bir kişinin yaralandığını söyledi. İstanbul Valiliği saldırganların arandığını duyurdu.

Demirtaş, konuya ilişkin Twitter paylaşımlarında, şu ifadeleri kullandı:

"100 binden fazla can kaybı, 85 milyon yaralı yürek var, her yerde feryat var, figan var. Büyük bir yıkım var.

Bu yıkımın sorumluları ise pişkince, utanmazca, pervasızca halen tehditler, hakaretler savuruyor.

Trolleri, çeteleri aracılığıyla halkı sindirmeye, korkutmaya, alçakça üste çıkmaya çalışıyorlar.

Herkes el ele vermiş dayanışmayı büyütmeye çalışırken iki tane eleştiriyi bile kaldıramayan bu aşağılık sürüsü, herkese parmak sallayıp "Hesap soracağız" falan diyebiliyor.

Siz kendinizi ne sanıyorsunuz be! Devlet sizin tapulu mülkünüz mü? Halk sizin köleniz mi?

Haddinizi bilin! Mafyavari böğürmelerinizle korkup sinecek bir halk yok karşınızda!

Günü geldiğinde küstahça salladığınız o parmaklarınızı, ortaya koyacağı iradeyle tek tek kırıp saltanatınıza son verecek olan da bu halktır, asıl siz korkun!

Ve iktidarınızın sayılı günlerini efendice tamamlayıp defolun!

Halk ayağa kalkmasını bilir."