AKP'li Çelik: Elazığ da afet bölgesi olarak değerlendirilecek

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Elazığ'ının da afet bölgesi olarak değerlendirileceğini ve deprem bölgesinin 11 ile yükseldiğini söyledi.

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AKP'li Çelik: Elazığ da afet bölgesi olarak değerlendirilecek

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor. 

Çelik'in açıklaması şöyle:

Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, Elazığ depremden etkilenmesi bakımından 11. il olarak, afet bölgesi olarak değerlendirilecektir.

Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 1 hafta milli yas ilan edildi. Ama kuşkusuz bu yas yıllar boyunca kalbimizde olacak. 

Bu sebeple genel afet bölgesi olarak ilan edilen illerimizde yoğun faaliyet icra ediliyor. 

İtalyan basınına demeç vermiş bir arama kurtarma ekibinin sözlerini paylaşmak istiyorum: Ellerinde bir lokma ekmek olan insanlar bizimle paylaştı. 

Çok yalan beyan üretildi ama esası budur. Büyük milletimiz her yaştan mensubu ile bu afetin yaralarını sarmaya gayret gösterdi. 

10 bin liralık yardımlar vatandaşlarımızın hesabına yatırılmaya başlandı. 

Şu bölgede şu zamanda deprem olacak bir tedirginlik yayılıyor. Herhangi bir şekilde hasarlı olmayan binalarla ilgili bu kaygının ortaya çıkarılmaması gerekir. 

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