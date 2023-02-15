Kıvanç Tatlıtuğ: Birbirimize sımsıkı sarılalım olur mu

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş depremi nedeniyle 85 milyon yardım için seferber oldu. Bu süreçte ünlü isimler de deprem bölgesi için pek çok yardımda bulundu.

Afet bölgesinde maddi ve manevi desteğiyle dikkat çeken ünlülerden olan Kıvanç Tatlıtuğ, uzun süre sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile birlik beraberlik mesajı verdi.

Tatlıtuğ Twitter hesabından, "Birbirimize sımsıkı sarılalım olur mu" mesajını yazdı.

Öte yandan Kıvanç Tatlıtuğ, geçen hafta 200 bin TL bağış yapmış ve depremden etkilenen bölgeler için lojistik destek sağlamıştı. "Hayatımda kalbim hiç bu kadar ağrımadı" diyen oyuncu, kısa süre sonra depremzedeler için AHBAP’a bir bağışta daha bulunmuştu.

Tatlıtuğ, Ahbap'a 950 bin TL'lik ikinci bir daha bağış yapmıştı. Twitter'dan açıklama yapan dernek kurucusu ve başkanı Haluk Levent, ünlü oyuncuya teşekkür etmişti.