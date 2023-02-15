Büyükşehir Belediyesi'nden Ankara'daki depremzedeler için giyim mağazası

Deprem bölgelerinden başkente gelen afetzedelerin ihtiyaçları için harekete geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi, Altınpark’ta bulunan ANFA Fuar ve Kongre Merkezi’ni giyim mağazasına dönüştürdü. ANFA Altınpark Giyim Mağazası girişinde ABB yetkilileri tarafından karşılanan depremzedeler, T.C. kimlik numaraları ve ikametgah kontrolünün ardından ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri alanlara yönlendiriliyor.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, bugün hizmete giren ANFA Altınpark Giyim Mağazası’ndaki çalışmaları paylaşarak “Giyim mağazasına dönüştürdüğümüz merkezde, afet bölgelerinden Ankara'ya gelen vatandaşlarımızın kıyafet ihtiyaçlarını karşılıyoruz” dedi.

Başkan Yavaş da Altınpark Giyim Mağazası’nda bugün başlayan çalışmaları, “Giyim mağazasına dönüştürdüğümüz merkezde, afet bölgelerinden Ankara'ya gelen vatandaşlarımızın kıyafet ihtiyaçlarını karşılıyoruz” notuyla, sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Depremzedelere destek olmak isteyen başkentliler, 10.00 ile 22.00 saatleri arasında gönüllü olarak mağazada görev alabiliyor ya da Arcadium AVM önü, Keçiören Meydanı, Ayrancı Pazarı ve Göksu AVM önüne kurulan toplama alanlarına sıfır kıyafet, oyuncak ve battaniye desteğinde bulunabiliyor.