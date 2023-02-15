HDP'nin Kahramanmaraş'taki Kriz Koordinasyon Merkezi'ne 'kayyum' atandı

Depremzedeler için yardım toplayan Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde Hasankoca Köyü'nde kurulan Kriz Koordinasyon Merkezi'ne kayyum atandı.

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Türkiye'de 10 ili vuran depremlerin merkez üslerinden biri olan Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde HDP'nin Hasankoca Köyü'nde kurulan Kriz Koordinasyon Merkezi'ndeki yardım malzemelerine el konulmak istendi. 

Yapılan açıklamada "Bugün Pazarcık Kaymakamı geldi ve buraya kayyum atadığını söyledi. Yani 10 gündür hiçbir yerde olmayan kaymakam ve askerleri bugün buraya gelerek, dediler ki, siz artık dayanışma göstermeyeceksiniz. Bu ülkede en zor zamanda birbirine kavuşması yasak. Bu ülkede tek bir şey serbest; ölmek. Çok kolay ölebilirsiniz. Özgürsünüz. Devlet bu konuda sizi güvence veriyor. Ama yaşayamazsınız. Yaşamak kayyum konusudur. Bugün burada kayyum size ölümün fetvasını vermiştir. Öldüremediklerimizi depremde burada soğuktan, açlıktan öldüreceğiz, diyor" sözleriyle tepki gösterildi. 

Açıklama sonrasında "Kayyum öldürür, dayanışma yaşatır" sloganları atıldı. 

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