Yine hakaretini savundu: Jahrein Deniz Baykal'ın hastalığı ile alay ettiği anları eleştirenleri suçladı!

Nefret söylemleri ve kendisinden farklı görüşte olanlara hakaretleri ile tanınan Twitch yayıncısı Deniz Baykal'ın felçli olmasıyla dalga geçtiği anlara tepki gösterenler için "Beni de bu şekilde yemeye çalışıyorlar" dedi.

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Yine hakaretini savundu: Jahrein Deniz Baykal'ın hastalığı ile alay ettiği anları eleştirenleri suçladı!

Gerçek ismi Ahmet Sonuç olan ancak olan sosyal medyada Jahrein olarak tanınan Twitch yayıncısının 'Deniz Baykal taklidi' gündem oldu. Geçtiğimiz ay yayımlanan anlar Jahrein'in Deniz Baykal'ın felçli olmasıyla alay etmesini savunmasıyla sosyal medyada yeniden gündemde.

İnsanların özel durumları ve sağlık sorunlarıyla alay etmeyi normal bulduğunu defalarca ifade eden Jahrein tepkilerin arından Twitter profil fotoğrafını da Baykal taklidi yaptığı ana ait görüntüyle değiştirdi.

JAHREİN YİNE HAKARETİNİ SAVUNDU 

Jahrein, "Beni de bu şekilde yemeye çalışıyorlar. Vallahi hiçbir iyilik karşılıksız kalmıyormuş. Agalar siz cahil olduğunuzdan mevzuyu kaçırmışsınız. Bu 4 hafta öncesinin konusu. Konu ile ilgili “Baykal Paradoksu” adında bir Youtube videom var. İzleyin kültürlenin" ifadelerini kullandığı açıklamasında yine kendisini eleştirenleri suçladı. 

Jahrein, yayın sırasında felçli bir insanın taklidini yapmasını eleştirenlere hareketlerini yineleyerek yanıt vermiş ve nefret söylemlerindeki ısrar seviyesinde izleyicilerini şaşırtmayı bırakmamıştı.

Jahrein, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda sık sık toplumun farklı kesimlerini hedef göstermesi, cinsiyetçi söylemleri, hakaretleri ve hakaretlerini tekrarlayarak savunması ile tanınıyor. 

 
 
 
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