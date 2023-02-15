Bir kadın ve iki çocuk depremin 228. saatinde kurtarıldı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Oymak Sokak'taki Uğur Apartmanı'nın enkazından bir kadın ve iki çocuk depremin 228. saatinde sağ çıkarıldı

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Bir kadın ve iki çocuk depremin 228. saatinde kurtarıldı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen, başta Hatay olmak üzere Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ  ve Şanlıurfa'da yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı, 14 Şubat itibariyle 35 bin 418'e yükseldi.

Öte yandan depremin vurduğu illerdeki enkazlardan iyi haberler de geliyor. Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Oymak Sokak'taki Uğur Apartmanı'nın enkazından bir kadın ve iki çocuğun depremin 228. saatinde sağ çıkarıldığı bildirildi.

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