Kabine Toplanıyor! Masada Hangi Konular Var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek Kabine toplantısına başkanlık edecek. Saat 15.00’te başlaması planlanan toplantı, hem iç politikadaki gelişmeleri hem de dış dünyadaki çalkantıları masaya yatıracak.

Kabinenin en dikkat çeken gündemlerinden biri, terörle mücadelede gelinen yeni aşama olacak. 27 Şubat’ta İmralı’dan gelen silah bırakma çağrısının ardından, PKK’nın silah bırakması ayrıntılı şekilde ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta DEM Parti milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan’la gerçekleştirdiği görüşmenin yansımaları da bu kapsamda değerlendirilecek.

GAZZE VE SURİYE

Kabine toplantısında dış politikada en sıcak başlıklardan biri, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları olacak. Refah'ın kuşatılması ve bölgede büyüyen insani kriz, Türkiye’nin devreye soktuğu diplomatik girişimlerle birlikte masaya yatırılacak. Suriye’deki son gelişmeler, ülkenin yeniden yapılandırılması, yaptırımların kaldırılması ve bölgesel istikrar arayışları da kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

EKONOMİ

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi ise küresel ölçekte artan ekonomik gerilimler. ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının derinleşmesiyle oluşan tablo, Türkiye’nin bu süreçte atacağı adımlar ve alacağı önlemler eşliğinde ele alınacak.

Ekonomi başlığı yalnızca küresel gelişmelerle sınırlı değil. Enflasyon ve tarım bölgelerinde yaşanan zirai don olayları da ele alınacak konular arasında yer alıyor.

Kaynak: Haber Merkezi