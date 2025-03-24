Ankara’da Sıcak Saatler! En Kritik Kabine Toplantısı: İmamoğlu’nun Tutuklanması ve Ekonomi Adımları Masada Olacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. En son 10 Mart 2025 tarihinde toplanan Kabine, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yeniden bir araya gelecek.

EKREM İMAMOĞLU'NUN TUTUKLUK SÜRECİ GÜNDEMİN ANA MADDESİ

Dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan ’silahlı terör örgütüne yardım etmek’ suçundan ise zaten diğer soruşturmada tutuklanmasına hükmedildiği gerekçesiyle, gelinen aşamada tutuklama talebinin reddine karar verildi. Kabine toplantısında hafta sonu yaşanan bu gelişmelerin hukuki ve asayişi ile ilgili bir değerlendirme yapılması bekleniyor.

Toplantının öncelikli gündem maddesi "Terörsüz Türkiye" hedefiyle yürütülen çalışmalar olacak. İmralı'dan gelen terör örgütü PKK'ya kendisini feshetme çağrısının ardından izlenecek yol haritası ele alınacak.

MEHMET ŞİMŞEK ALINAN TEDBİRLERİ ANLATACAK

Ekonomide son günlerde yaşanan çalkantıların ardından kapsamlı bir değerlendirme yapılması öngörülüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in alınan tedbirlerle ilgili bir sunum yapması bekleniyor.

Kabine'nin dış politika gündeminde Suriye'deki son durum ve Gazze'deki gelişmeler olacak.

Kabine toplantısı saat 15.00'te başlayacak. Toplantının ardından her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunacak.

Kaynak: Haber Merkezi