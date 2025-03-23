Borsa İstanbul’a Yeni Kurallar: SPK ve BİST Tek Tek Açıkladı, Kolaylık Sağlanacak

Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul'daki gelişmeler sebebiyle bazı tedbirler aldı. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanmasını, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunmasını teminen Borsa İstanbul AŞ'de gerçekleştirilen işlemler, Kurulumuz tarafından sürekli takip edilmektedir.



Son günlerde Borsa İstanbul AŞ piyasalarında meydana gelen gelişmeler sebebiyle Kurulumuzca bazı tedbirlerin alınması gereği hasıl olmuştur.



Bu sebeple, 24.03.2025 tarihinden 25.04.2025 tarihi seans sonuna kadar,

Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına,

Halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına,

Kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına karar verilmiştir.

İşte BİST yönetimi tarafından yağılan açıklama:

“Pay Piyasasında Emir/İşlem Oranı ve Ücretinde Değişiklik Yapılması Hakkında Borsa İstanbul Duyurusu:

Pay Piyasasında emir/işlem oranı (OTR) 24/03/2025 ile 25/04/2025 (seans sonuna kadar) arası dönemde 5:1’den 3:1’e düşürülmüştür ve emir/işlem oranı eşik değer aşım ücreti 24/03/2025 tarihinden itibaren 0,25 TL’den 0,50 TL’ye yükseltilmiştir.”

Kaynak: Haber Merkezi