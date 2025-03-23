Bankacılarla Toplantının Detayları Ortaya Çıktı: Merkez Bankası Başkanı'ndan Piyasalara Kararlılık Mesajı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yetkilileri ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Üyesi bankaların temsilcileri piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirmek üzere toplandı. Toplantıda Merkez Bankası yetkilileri ile TBB Yönetim Kurulu Üyesi bankaların temsilcilerinin piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirdi.

"TÜM ARAÇLARIMIZI PROAKTİF OLARAK KULLANIYORUZ"

Öte yandan toplantının detayları da ortaya çıktı. Reuters'ın aktardığı haberde Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, bankalara piyasa kuralları içinde gereken her şeyi yapacağını söyledi.

Piyasalara kararlılık mesajı veren TCMB Başkanı, "Aldığımız önlemlerin piyasa dostu olmasına önem veriyoruz. Tüm araçlarımızı proaktif olarak kullanıyoruz. Çift yönlü iletişim kanallarımız sürekli açık" dedi.

PİYASADAN MERKEZ'E TAM DESTEK

Katılımcılar ise Karahan'ın açıklamaları için, 'TCMB kendinden çok emin ve her türlü önlemi gerekli gördüğü noktada alır görünüyor' yorumu yaptılar.

Kaynak: Haber Merkezi