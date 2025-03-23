SON DAKİKA: Merkez Bankası ve Bankalardan Piyasaya ‘İstikrar’ Mesajı: Kritik Toplantı Bitti, Bankalar Birliği'nden Açıklama

Son dakika haberi… Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve banka yöneticileri ile çok kritik bir toplantı gerçekleştirildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınma ve tutuklanma süreci ile piyasada eşi benzeri görülmemiş bir hareketlilik yaşanırken gelen kritik toplantı kararı sonrası gözler açıklamalara çevrilmişti. TBB, istikrarın sürdürülmesi için piyasa kuralları içinde her türlü aracın etkin bir şekilde ve kararlılıkla kullanılmaya devam edileceğini duyurdu.

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz
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SON DAKİKA: Merkez Bankası ve Bankalardan Piyasaya ‘İstikrar’ Mesajı: Kritik Toplantı Bitti, Bankalar Birliği'nden Açıklama

Son dakika: Türkiye ekonomisi 20-21 Aralık 2021'den bu yana en kritik dönemini yaşıyor. Piyasalar İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik operasyonu sonrası çok sert bir tepki verdi ve Türk Lirası tarihi bir değer kaybediş ile karşı karşıya kaldı. TL’ye istikrar kazandırmak için ekonomi yönetimi yeni sıkılaşma adımlarını peş peşe aldı. Bugün ise kritik bir kararla Merkez Bankası yönetimi banka müdürleri ile toplantı yaptı. O toplantı sonrası piyasaya çok net bir mesaj verildi.

"ETKİN VE KARARLI ŞEKİLDE HER TÜRLÜ ARAÇ KULLANILACAK"

Toplantının ardından Türkiye Bankalar Birliği’nden (TBB) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yetkilileri ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Üyesi bankaların temsilcileri piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirmek üzere toplandı. 21 Mart 2025 tarihinde planlanan toplantı TCMB ev sahipliğinde gerçekleşti.

Yapılan teknik toplantıda, ilgili tüm kurumların yakın işbirliğiyle, istikrarın sürdürülmesi için piyasa kuralları içinde her türlü aracın etkin bir şekilde ve kararlılıkla kullanılmaya devam edileceği belirtildi.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."

NE OLMUŞTU?

Finansal piyasalarda yaşanan gelişmelere karşı bir dizi adım atan Merkez Bankası gecelik borç verme faiz oranını yükselterek, haftalık vadeli repo ihalelerine geçici süreyle ara verdiğini duyurmuştu. Ayrıca likidite yönetimi kapsamında likidite senedi ihracına başlanacağı belirtilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi

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