Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Güncellendi

Spot piyasada, yarın için bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 3 bin lira, en düşük fiyatı ise 1599 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Güncellendi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne kıyasla yüzde 41,47 artarak 1 milyar 530 milyon 686 bin 6 lira seviyesine ulaştı.

Gün öncesi piyasada, bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek seviyesine saat 17.00'de ulaşırken, en düşük fiyat saat 12.00'de 1599 lira 98 kuruş olarak kaydedildi.

ORTALAMA FİYATLAR AÇIKLANDI

Gün öncesi piyasada, bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 420 lira 55 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 438 lira 81 kuruş olarak hesaplandı.

Günün Fiyat Hareketleri

Spot piyasada bugün bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 3 bin lira olurken, en düşük fiyat 10 lira olarak kayıtlara geçti.

Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar GüncellendiSpot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar GüncellendiEkonomi

Polisi Şehit Eden Alkollü Sürücüye Müebbet HapisPolisi Şehit Eden Alkollü Sürücüye Müebbet HapisGüncel

Kaynak: AA

Edirne'de Ekmeğe Yüzde 50 Zam Ekmeğe Yüzde 50 Zam
Dev Havalimanı Kapandı! 145 Bin Yolcu Kapandı Dev Havalimanı Kapandı! 145 Bin Yolcu Kapandı
Saç Ekimi Şartları ve Uygunluk Kriterleri Nelerdir? Kimler Saç Ektirebilir? Saç Ekimi Şartları ve Uygunluk Kriterleri Nelerdir? Kimler Saç Ektirebilir?
Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar Güncellendi Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar Güncellendi
ÇOK OKUNANLAR
İBB Başkanı İmamoğlu Tutuklandı EKREM İMAMOĞLU TUTUKLANDI
İBB Soruşturmasında Kararlar Açıklanıyor, İşte Tutuklanan ve Serbest Bırakılan isimler İBB Soruşturmasında Kararlar Açıklanıyor
2000’lere Damgasını Vurmuştu: Efsane Dizi Geri Dönüyor! Yeni Kadrosu ‘Yok Artık’ Dedirtti 2000’lere Damgasını Vurmuştu: Efsane Dizi Geri Dönüyor! Yeni Kadrosu ‘Yok Artık’ Dedirtti
EFT ve Havale ile IBAN Üzerinden Para Gönderenler Dikkat! Bu Detayları Gözden Kaçıran Yandı! EFT ve Havale ile IBAN Üzerinden Para Gönderenler Dikkat! Bu Detayları Gözden Kaçıran Yandı!
Bu İki Burçtan Doğan Bebekler Resmen Dünyaya Meydan Okuyor! İşte O Buçlar Bu İki Burçtan Doğan Bebekler Resmen Dünyaya Meydan Okuyor! İşte O Buçlar