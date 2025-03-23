Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Güncellendi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne kıyasla yüzde 41,47 artarak 1 milyar 530 milyon 686 bin 6 lira seviyesine ulaştı.

Gün öncesi piyasada, bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek seviyesine saat 17.00'de ulaşırken, en düşük fiyat saat 12.00'de 1599 lira 98 kuruş olarak kaydedildi.

ORTALAMA FİYATLAR AÇIKLANDI

Gün öncesi piyasada, bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 420 lira 55 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 438 lira 81 kuruş olarak hesaplandı.

Günün Fiyat Hareketleri

Spot piyasada bugün bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 3 bin lira olurken, en düşük fiyat 10 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA