Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar Güncellendi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında dün toplam işlem hacmi 33 milyon 934 bin 640 lira olarak gerçekleşti. Bir önceki gün bu tutar 33 milyon 406 bin 701 lira seviyesindeydi.

DENGELEME GAZI ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI BELİRLENDİ

Piyasada dün gerçekleşen işlemlerde, 1000 metreküp doğal gaz için ticaret miktarı 2 milyon 750 bin metreküp oldu. Dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 994 lira 35 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 756 lira 79 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün toplam 242 milyon 442 bin 590 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı 242 milyon 506 bin 977 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA