Kabine Kulisi: Başka Bakanlar da Değişebilir

31 Mart yerel seçimlerinde yenilgiye uğrayan AKP’de bir süredir gündemde olan kabinede değişiklik iddiaları gündemdeki yerini koruyor.

Birkaç gün önce görevden affını istediği iddiaları ortaya atılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin sürpriz görevden ayrılışı ile beklenen Kabine değişikliği kısmı olsa da gerçekleşmiş oldu.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre; kulislerde bu iki bakan değişikliğinin ilk adım olduğu, asıl değişimin kısa süre içinde olmasa da AKP’nin kongre takvimi kapsamında gündeme gelebileceği konuşuluyor.

RANDEVU SORUNU VE SAĞLIK PROBLEMLERİ

Sağlık sistemine ilişkin son bir yıldır yaşanan sıkıntılar, randevu probleminin bir türlü çözülememesi, bu konudaki sıkıntıların yerel seçim sonuçlarında da etkili olduğu tespiti, Koca’nın bakanlığı bırakmasındaki en önemli neden olarak görülüyor.

Özhaseki’nin istifasının da tamamen "sağlık problemlerinden" kaynaklandığı belirtiliyor.