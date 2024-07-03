Kabine Kulisi: Başka Bakanlar da Değişebilir

İki bakanlıkta görev değişiminin yankıları sürerken kulislerde, asıl değişimin AKP’nin kongre takvimi kapsamında gündeme gelebileceği konuşuluyor.

Kabine Kulisi: Başka Bakanlar da Değişebilir

31 Mart yerel seçimlerinde yenilgiye uğrayan AKP’de bir süredir gündemde olan kabinede değişiklik iddiaları gündemdeki yerini koruyor.

Birkaç gün önce görevden affını istediği iddiaları ortaya atılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin sürpriz görevden ayrılışı ile beklenen Kabine değişikliği kısmı olsa da gerçekleşmiş oldu.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre; kulislerde bu iki bakan değişikliğinin ilk adım olduğu, asıl değişimin kısa süre içinde olmasa da AKP’nin kongre takvimi kapsamında gündeme gelebileceği konuşuluyor.

Sağlık Bakanlığı'nda Memişoğlu dönemi: ‘Ağır sınavlar verdik’ diyerek görevi devrettiSağlık Bakanlığı'nda Memişoğlu dönemi: ‘Ağır sınavlar verdik’ diyerek görevi devrettiGüncel
Murat Kurum yeniden bakan: İBB'yi kaybetti, koltuğunu geri aldıMurat Kurum yeniden bakan: İBB'yi kaybetti, koltuğunu geri aldıGüncel

RANDEVU SORUNU VE SAĞLIK PROBLEMLERİ

Sağlık sistemine ilişkin son bir yıldır yaşanan sıkıntılar, randevu probleminin bir türlü çözülememesi, bu konudaki sıkıntıların yerel seçim sonuçlarında da etkili olduğu tespiti, Koca’nın bakanlığı bırakmasındaki en önemli neden olarak görülüyor.

Özhaseki’nin istifasının da tamamen "sağlık problemlerinden" kaynaklandığı belirtiliyor.

Etiketler
Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mehmet Özhaseki Kulis Recep Tayyip Erdoğan
Alanında öncü olan 2 dev bankaya el konuldu. Binlerce müşterinin parası bulunuyor Alanında öncü olan 2 dev bankaya el konuldu. Binlerce müşterinin parası bulunuyor
Şimşek'ten AKP'li Başkanlara Uyarı: "Durumunuz Çok Kötü, İstihdam Bürosuna Dönüşmüşsünüz" Şimşek AKP'li Başkanları Yerin Dibine Soktu!
200 İsim İçin 'Kampanya': AKP'li İsimlere KİPTAŞ'tan Ucuz Ev AKP'li İsimlere KİPTAŞ'tan Ucuz Ev
Limon ağaçlarıyla ilgili duyulmamış 10 gerçek. Limon ağaçlarının bilinmeyenleri Limon ağaçlarıyla ilgili duyulmamış 10 gerçek. Limon ağaçlarının bilinmeyenleri
ÇOK OKUNANLAR
Şimşek'ten AKP'li Başkanlara Uyarı: "Durumunuz Çok Kötü, İstihdam Bürosuna Dönüşmüşsünüz" Şimşek AKP'li Başkanları Yerin Dibine Soktu!
A Milli Takım'da iki isim cezalı duruma düştü: Çeyrek finalde forma giyemeyecekler A Milli Takım'da iki isim cezalı duruma düştü
İlhan Şen’den hayranlarını yıkan haber. FOX TV'deki diziyle ünlenmişti İlhan Şen’den hayranlarını yıkan haber. FOX TV'deki diziyle ünlenmişti
Plajda laf atma kavgasında kan aktı: Dakikalarca birbirlerini bıçakladılar Plajda laf atma kavgasında kan aktı
Resmi Gazete'de Yayımlandı: İşte Atanan Ve Görevden Alınan İsimler O İsim Kanada Büyükelçiliği'ne Atandı