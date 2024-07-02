Sağlık Bakanlığı'nda Memişoğlu dönemi: ‘Ağır sınavlar verdik’ diyerek görevi devretti

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnamede, görevinden affını isteyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yerine İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu atandı.

Sağlık Bakanlığı'na atanan Kemal Memişoğlu, görevi Fahrettin Koca'dan devraldı. Memişoğlu ve Koca kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

'Acı ve sarsıcı olayların dönemi'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Koca, 'Sağlık Bakanlığı görevimdeki 2 bin 183 gün hayatımın tamamen milletime adanmış günleridir. Benim dönemim acı ve sarsıcı olayların dönemi oldu' dedi.

Fahrettin Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

'Konuşmamı Sağlık Bakanı olarak değil, Doktor Fahrettin Koca olarak yapacağım ama bu bir veda konuşması değil.

Sağlık Bakanlığı görevimdeki 2 bin 183 gün hayatımın tamamen milletime adanmış günleridir. Benim dönemim acı ve sarsıcı olayların dönemi oldu.

Elazığ depremi acısını yaşadık. 11 Mart 2020 günü Covid-19 küresel salgını izledi. Kahramanmaraş depremleri büyük travma oldu. Bu 3 olayda ağır sınavlar verdik. Sağlık sistemimizin bu sınavları başarıyla verdiğini inanıyorum.

Beyaz reformun sonuçlarıyla sağlıkta şiddet sorununu önemli oranda çözdük. Sağlık çalışanlarına daha iyi şartlarda hizmet hakkı sağladık. Özlük haklarında emekliliklerini de kapsayacak şekilde önemli iyileştirmeler yaptık. Uzman hekim ihtiyacımız büyük bir oranda karşılayacak sistemi kurduk.

Ben bir emanet devraldım şimdi bu emaneti size devrediyorum.'

'Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ederim'

Türkiye'nin sağlık sektöründe dünyanın sayılı ülkelerinden biri olduğunu belirten Memişoğlu, Erdoğan ve Koca'ya teşekkür etti.

Memişoğlu, 'Sağlık Bakanlığı görevini devralırken, bu görevi bize layık gören Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ederim' dedi.

Kemal Memişoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

'Sağlık Bakanlığı görevini devralırken, bu görevi bize layık gören Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ederim.

22 senede sağlıkta büyük gelişim ve devrim niteliğinde başarıya imza atıldı. Bu sayın Cumhurbaşkanımız liderliğindeki dönüşümle sonuçlandı. Özellikle hizmet konusunda özveri ile çalışan personele minnetimi arz ederim. Bunun yanında hastalanmadan koruyucu hizmetleri önceleyeceğimizi bilmenizi istiyorum.

Bu sağlık krizindeki gelişme ile dünyanın her tarafından insanlar buraya sağlığını bulmaya geliyor. Türkiye sadece sağlık hizmeti sunmak değil sağlık teknolojisi üretme hedefindedir.

Milletimize devletimize verdiğiniz hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz.

Allah bizi milletimize, devletimize, Cumhurbaşkanımıza mahcup etmesin

Bu bir bayrak yarışı, Allah'a şükrediyor, herkese saygılarımı sunuyorum.'