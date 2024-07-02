Diyanet'e bütçe dayanmıyor! Harcamaları 40 milyar TL'yi geçti

Diyanet İşleri Başkanlığı’na milyarlarca liralık bütçe de yetmedi. Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın 2023 Yılı Genel Faaliyet Raporu'na göre; Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2022 yılında 30 bin 833 olan şura, konferans, panel, seminer ve istişare toplantı sayısı 2021'e kıyasla artış göstererek 41 bin 892'ye ulaştı. Bu sayı, belirlenen 30 binlik hedefin oldukça üzerinde gerçekleşti.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre; kültür ve din hizmetlerine ayrılan ödenek, 64.8 milyar liradan 99.6 milyar liraya yükselirken, bu alanda yapılan harcamaların boyutu da dikkat çekti. Ancak rapor, adalet ve insan hakları hizmetlerindeki memnuniyet oranlarının düştüğünü belirtiyor. Adalet hizmetlerindeki memnuniyet oranı 2022'de yüzde 59.50 iken, 2023'te yüzde 58.60'a geriledi. İnsan hakları alanında süresinde sonuçlandırılan başvuru oranı ise yüzde 86 olarak gerçekleşti.

Ek olarak, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede, 2021'deki yüzde 5.70'lik denetim artış oranı, 2022'de yüzde 206.30'a yükseldi ancak 2023'te -57.71 olarak kaydedildi.