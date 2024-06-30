Diyanet Vakfı 'bağış ve yardımla' köşeyi dönmüş: Geliri bu yıl da katlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Türkiye Diyanet Vakfı’nın (TDV) mali tabloları açıklandı.

Vakfın 2023 yılı raporu, yurttaşlardan bağış toplayan Diyanet Vakfı’nın gelirinin 2022 yılına göre yüzde 114, 2021 yılına oranla ise yüzde 314 arttığını ortaya koydu.

TDV’nin 2023 yılı geliri 8 milyar 733 milyon 241 bin TL olarak kayıtlara geçerken, gideri ise 7 milyar 116 milyon 68 bin TL olarak hesaplandı.

GELİRİN ÇOĞUNLUĞU BAĞIŞLARDAN GELMİŞ

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Diyanet Vakfı’nın 2023 yılında elde ettiği 8,7 milyar TL’lik gelirin 6 milyar 79 milyon 926 bin TL’lik kısmının bağış ve yardımlardan kaynaklandığı bildirildi.

Vakfın, “Finansal Gelirler” adı altında 456 milyon 297 bin TL, “Diğer Gelirler” adı altında ise 2 milyar 148 milyon 146 bin TL para topladığı belirtildi. Vakfın iktisadi işletme geliri ise kayıtlara, 48 milyon 871 bin TL olarak geçti.

Vakfın tabloya yansıyan giderleri ise şöyle:

TDV’nin toplam 7,1 milyar TL’lik 2023 yılı giderinin 3,8 TL’si sosyal hizmetlerden, 1,6 milyar TL’si ise “Hayır işleri ve gönüllü faaliyetlerden” kaynaklandı.

Tabloda vakfın 2023 yılındaki personel gideri de 199,9 milyon TL ile ifade edildi.

KAZANÇ 2020’DEN SONRA KATLANARAK BÜYÜDÜ

Türkiye Diyanet Vakfı’nın geçmiş yıllara göre kazanç artışı da gözlerden kaçmadı. Vakfın son 7 yıllık döneminde topladığı para tabloya şöyle yansıdı:

• 2017: 914,2 milyon TL

• 2018: 1,2 milyar TL

• 2019: 1,2 milyar TL

• 2020: 1,2 milyar TL

• 2021: 2,1 milyar TL

• 2022: 4 milyar TL

• 2023: 8,7 milyar TL