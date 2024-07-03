Şimşek'ten AKP'li başkanlara uyarı: "Durumunuz çok kötü, istihdam bürosuna dönüşmüşsünüz"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AKP'li yerel yönetimlerin kadrolarını eleştirerek, "Personel gideriniz bütçe gelirinin yüzde 30’unu aşamaz. Hiçbiriniz kanuna uymuyorsunuz? İstihdam bürosu olmuşsunuz." dedi.

Şimşek'ten AKP'li başkanlara uyarı: "Durumunuz çok kötü, istihdam bürosuna dönüşmüşsünüz"

Türkiye gazetesinden Emrah Özcan'ın haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AKP’nin Kızılcahamam kampında önceki gün yaptığı sunumda belediye başkanlarına önemli uyarılarda bulundu.

EYT sebebiyle, deprem nedeniyle oluşan bütçe açıklarını kayıt dışılığı önleyerek kapatacaklarını ifade eden Şimşek, “Bakın bu kamu tasarrufları bizi bağlamaz falan diye düşünmeyin. Bakanlığımız denetim yapacak ve ilgili harcama sorumlusu çok ciddi müeyyideler ile karşı karşıya kalabilecek. Kamuda tasarruf tedbirleri belediyeleri yüzde 100 bağlamaktadır. Sizin mali durumunuz iyi gözükmüyor. Kendi merkezi bütçemiz ile ilgili durumu anlattım. Ama gelgelelim sizin durumunuz merkezi hükümetten çok çok daha kötü. Belediyelerin yıllık personel giderleri bütçe gelirlerinin yüzde 30’unu aşamaz. Hiçbiriniz kanuna uymuyorsunuz. İstihdam bürosuna dönüşmüşsünüz. Mevcut mali kurallara uyun. Borç ve personel konusunda uymamışsınız” ifadelerini kullandı.

Etiketler
AKP Mehmet Şimşek Kızılcahamam
Özgür Özel'den EURO 2024'te çeyrek finale yükselen Milli Takım'a tebrik mesajı Özgür Özel'den EURO 2024'te çeyrek finale yükselen Milli Takım'a tebrik mesajı
Limon ağaçlarıyla ilgili duyulmamış 10 gerçek. Limon ağaçlarının bilinmeyenleri Limon ağaçlarıyla ilgili duyulmamış 10 gerçek. Limon ağaçlarının bilinmeyenleri
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Böreğin çıtır çıtır olmasını sağlayan sos. Birçok aşçının uyguladığı sır Böreğin çıtır çıtır olmasını sağlayan sos. Birçok aşçının uyguladığı sır
ÇOK OKUNANLAR
A Milli Takım'da iki isim cezalı duruma düştü: Çeyrek finalde forma giyemeyecekler A Milli Takım'da iki isim cezalı duruma düştü
Plajda laf atma kavgasında kan aktı: Dakikalarca birbirlerini bıçakladılar Plajda laf atma kavgasında kan aktı
İlhan Şen’den hayranlarını yıkan haber. FOX TV'deki diziyle ünlenmişti İlhan Şen’den hayranlarını yıkan haber. FOX TV'deki diziyle ünlenmişti
EURO 2024 | Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi belli oldu Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi kim?
Türk Hava Yolları, ABD'li süperstar Taylor Swift'in peşinde THY, Taylor Swift'in peşinde!