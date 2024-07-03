Özgür Özel'den EURO 2024'te çeyrek finale yükselen Milli Takım'a tebrik mesajı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Avusturya-Türkiye maçın ardından X hesabından yaptığı paylaşımda çeyrek finale adını yazdıran Milli Takımı tebrik etti.
Özel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Avrupa Şampiyonası'nda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek, çeyrek finale yükselmeyi başaran A Milli Futbol Takımımızı tebrik ediyor, millilerimize çeyrek finalde Hollanda karşısında başarılar diliyorum."