Özgür Özel'den EURO 2024'te çeyrek finale yükselen Milli Takım'a tebrik mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Özgür Özel'den EURO 2024'te çeyrek finale yükselen Milli Takım'a tebrik mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Avusturya-Türkiye maçın ardından X hesabından yaptığı paylaşımda çeyrek finale adını yazdıran Milli Takımı tebrik etti.

Özel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa Şampiyonası'nda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek, çeyrek finale yükselmeyi başaran A Milli Futbol Takımımızı tebrik ediyor, millilerimize çeyrek finalde Hollanda karşısında başarılar diliyorum."

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