Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı Kazakistan ve Azerbaycan ziyaretleri dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tezkereye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3-4 Temmuz'da Kazakistan Cumhuriyeti'ne, 6 Temmuz'da Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Etiketler
Cevdet Yılmaz Recep Tayyip Erdoğan
Son Güncelleme:
Özgür Özel'den EURO 2024'te çeyrek finale yükselen Milli Takım'a tebrik mesajı Özgür Özel'den EURO 2024'te çeyrek finale yükselen Milli Takım'a tebrik mesajı
Böreğin çıtır çıtır olmasını sağlayan sos. Birçok aşçının uyguladığı sır Böreğin çıtır çıtır olmasını sağlayan sos. Birçok aşçının uyguladığı sır
CHP'li Yavuzyılmaz'dan çok konuşulacak iddia: "6,65 ton altının akıbeti belirsiz" "6,65 ton altının akıbeti belirsiz"
İlhan Şen’den hayranlarını yıkan haber. FOX TV'deki diziyle ünlenmişti İlhan Şen’den hayranlarını yıkan haber. FOX TV'deki diziyle ünlenmişti
ÇOK OKUNANLAR
A Milli Takım'da iki isim cezalı duruma düştü: Çeyrek finalde forma giyemeyecekler A Milli Takım'da iki isim cezalı duruma düştü
Plajda laf atma kavgasında kan aktı: Dakikalarca birbirlerini bıçakladılar Plajda laf atma kavgasında kan aktı
İlhan Şen’den hayranlarını yıkan haber. FOX TV'deki diziyle ünlenmişti İlhan Şen’den hayranlarını yıkan haber. FOX TV'deki diziyle ünlenmişti
EURO 2024 | Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi belli oldu Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi kim?
Türk Hava Yolları, ABD'li süperstar Taylor Swift'in peşinde THY, Taylor Swift'in peşinde!