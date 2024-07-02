CHP'li İsim Belgesini Paylaştı. İliç'teki 6,65 Ton Altın Nerede?

CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Erzincan İliç'te facianın yaşandığı Anagold'a ait madenle ilgili önemli bir ayrıntıyı paylaştı. Yavuzyılmaz'ın paylaştığı belgelere göre; Enerji Bakanlığı verileri ile Anagold'un verileri karşılaştırıldığında 6.65 ton altının akıbetinin belli olmadığı ortaya çıkıyor. Enerji Bakanlığına göre iliç sahasındaki altın miktarı 8 ton iken, Anagold'a göre 1,35 ton. 6,65 ton altının güncel piyasa değeri ise yaklaşık 500 milyon dolara tekabül ediyor.

Yavuzyılmaz'ın konuyla ilgili açıklaması ve paylaştığı belgeler şöyle:

"İliç'in altınları nerede?

İliç’te Anagold’un işlettiği altın madeninde felaket yaşanan yığın liç sahasındaki altın miktarı

Enerji Bakanlığına göre: 8 ton

Anagold’a göre: 1,35 ton

Aradaki fark: 6,65 ton

Birinin var, diğerinin yok dediği altının güncel piyasa değeri yaklaşık 500 Milyon Dolar

AK Parti’ye soruyorum.

Bu altınlar nerede?

Kaynak: Enerji Bakanlığı Resmi Yazısı, TBMM İliç Araştırma Komisyonu Tutanak

04.06.2024 tarihli Anagold’un katıldığı TBMM İliç Araştırma Komisyonu Tutanak

Altının güncel piyasa değeri