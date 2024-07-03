AKP'liler için 'ballı' kampanya! KİPTAŞ evleri peşkeş çekildi

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, yandaşlara, bürokratlara, milletvekilleri ile eski bakanlara AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) “ucuza” daire verdiği ortaya çıktı.

Misyonu “her gelir grubuna uygun, kâr odaklı değil, insan odaklı” projeler üretmek olan İBB iştiraki İstanbul Konut İmar Plan Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KİPTAŞ) 2018 Ocak/2019 Mart ayları arasında bazı isimler için özel kararlar aldı.

Kadir Topbaş’ın istifasının ardından İBB Başkanlığı koltuğunda oturtulan AKP’li Mevlüt Uysal’ın döneminde, KİPTAŞ 5. Levent projesinin Güzeltepe etabında dikkati çeken işlemlere imza atıldı. Dönemin KİPTAŞ yönetim kurulu tarafından, gayrimenkul satışını olumsuz etkileyen bir süreç yaşanmamasına rağmen “kampanya” adı altında indirimler ile bazı satışlar yapıldı. Bu şekilde yaklaşık 200 üst düzey bürokrat, iş insanı ile KİPTAŞ yöneticisine ucuza daire satıldı.

AKP'Lİ ÇAMLI ÜÇ DAİRE ALDI

AKP döneminde İBB iştiraki KİPTAŞ’tan “ucuza” ev alan bazı isimler şöyle:

• Kamuoyunda “Yeliz” olarak bilinen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski şoförü de olan 26’ncı ve 27’nci dönem AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı üç daire birden aldı. Çamlı üç dairesini de liste satış fiyatından yaklaşık yüzde 22 oranında daha ucuza aldı.

YERLİKAYA’NIN EŞİ

• İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın eşi Hatice Nur Yerlikaya'ya yüzde 29 oranında indirimle daire verildi. Yerlikaya’nın daireyi peşin ödeme yaparak aldığı da bildirildi. Aralık 2018’de liste satış fiyatı 1 milyon 728 bin TL olan daire, Hatice Nur Yerlikaya’ya 1 milyon 227 bin TL’ye verildi.

• Ankara Valisi Vasip Şahin’e de yüzde 27,50 oranında indirimle ev satıldı. Parasını peşin ödeyen Şahin, 1 milyon 752 bin TL’lik daireyi 1 milyon 270 bin TL’ye aldı.

• 26 ve 27’nci dönem AKP İstanbul Milletvekili olan eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da “ucuz” ev kuyruğuna giren siyasetçiler arasında yer aldı. Sayan Kaya’ya da 31 Mart 2019 seçimlerine sadece üç ay kala, 28 Aralık 2018 tarihinde KİPTAŞ’tan ev satışı yapıldı. Sayan Kaya, 2 milyon 303 bin TL değerindeki evi 1 milyon 766 bin TL’ye aldı.

BAKAN’IN KIZI

• Gençlik ve Spor Bakanı AKP’li Osman Aşkın Bak’ın kızı Aybüke Eda Aşkın Bak’ın da 31 Mart 2019 seçimlerinden üç gün önce, 28 Mart 2019’da yüzde 24,64 indirimle ev aldığı öğrenildi. Bak, 1 milyon 711 bin TL değerindeki eve 1 milyon 289 bin TL ödeme yaptı.

• Eski AKP Milletvekili olan ve Acun Ilıcalı'nın amcası olduğu da bilinen Mustafa Ilıcalı da iki ev birden aldı. Ilıcalı'ya, 1 milyon 154 bin TL satış fiyatı olan daireler 881 bin TL’ye satıldı.

EN BÜYÜK İNDİRİM EŞİNE

KİPTAŞ Genel Müdürlüğü'nden ayrıldıktan sonra Emlak Konut Genel Müdürlüğü’ne getirilen Cengiz Erdem'in eşi Arzu Erdem de ev aldı. Cengiz Erdem Genel Müdür Yardımcılığı koltuğunda otururken gerçekleşen satış sırasında en büyük indirim Arzu Erdem için yapıldı. Erdem, yüzde 32,44’lük indirimle 1 milyon 752 bin TL’lik daireyi 1 milyon 184 bin TL’ye aldı. Dairenin parasının peşin ödendiği bildirildi.

Bu arada bu isimler dışında birçok bürokrat ile siyasetçinin de akrabaları, eşi ve çocukları üzerine ev aldıkları öğrenildi.