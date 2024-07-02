Murat Kurum yeniden bakan: İBB'yi kaybetti, koltuğunu geri aldı

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Mehmet Özhaseki Çevre, düzenlenen devir teslim töreniyle Şehircilik ve İklim Bakanlığı görevini Murat Kurum’a devretti.

2023'e kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevini yürüten Kurum, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde İBB Başkanlığı yarışını Ekrem İmamoğlu'na kaybetmesinin ardından, bakanlık koltuğunu geri almış oldu.

Devir teslim töreninde konuşan Mehmet Özhaseki'nin konuşmasından satır başları şöyle:

"Görevi benim kadar iyi yapacağına inandığım bir arkadaşıma, kardeşime devrediyorum. Başlattığım, yarım bıraktığım işleri kardeşimin yapacağına inanıyorum. Ülkeye çok hizmetler ettik. Artık bugün görevimi tamamlıyorum. Bana düşen bir şey varsa elbette ki yapacağım. Ülkem ve milletim için doğru ne ise yapmaya gayret edeceğim. Değerli kardeşime başarılar diliyorum. Haklarınızı helal edin."

'BELEDİYELERİMİZLE İÇ İÇE ÇALIŞMALAR YÜRÜTECEĞİZ'

Murat Kurum’un açıklamalarından öne çıkanlar ise şöyle:

"Görevi bana tebliğ eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. 94'ten bu yana gerek belediye başkanlığı, bakanlık, genel başkanlık görevlerinde örnek aldığımız sayın bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Farklı görevlerde çalıştılar, ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Görev aldığım her işte amacım, hedefim aziz milletimize hizmet etmek oldu. Yeri geldi depremde, selde, heyelanda milletimiz için koşturduk. Geçmişte ne yaptıysak yine aynı şekilde devam edeceğiz. Kendiliğine dahi yıkılan binalar dahil deprem dönüşümünde her türlü gayreti, hiçbir siyaset gözetmeksizin hep birlikte elimizi taşın altına koyarak deprem dönüşümünü başlatmak istiyoruz.

İklim değişikliğiyle mücadele bakanlığımızın en önemli görevlerinden bir tanesi. Yeşilimizi gözümüz gibi koruyacak, güzelliğe güzellik katacak yeni adımlar atmaya devam edeceğiz. Çevre komisyonu üyelerimizle çok güzel çalışmalar yaptık. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yine aynı uyumu göstermek üzere bu noktada artırmaya devam edeceğiz. Belediyelerimizle iç içe çalışmalar yürüteceğiz. Bakanlıkta birlikte çalıştığım mesai arkadaşlarımla birlikte aynı amaç doğrultusunda devam edeceğiz."

GEÇMİŞTE DE AYNI GÖREVİ YÖNETMİŞTİ

Murat Kurum, 2018-2023 yılları arasında da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevini üstlenmişti.

14 Mayıs 2023'te yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde AKP’den milletvekili seçilen Kurum, 31 Mart 2024’te yapılan mahalli idareler seçiminde de partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuş ve CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’na karşı kaybetmişti.

ALTIN MADENİNE VERİLEN ÇED RAPORU TARTIŞMALARI

Erzincan İliç’te 9 işçinin hayatını kaybetmesine neden olan altın madeninde kapasite artışında imzası olduğu ortaya çıkan Murat Kurum eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.

Kurum, söz konusu madene verilen Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporuna ilişkin açıklamasında, raporun 21 kurum tarafından incelendiği savunmasında bulunarak şunları söylemişti:

"ÇED sürecinde, sadece ve sadece kapasite artışının çevreye etkisi değerlendirilir, onaylanır ya da onaylanmaz. ÇED kararları Bakanlığımızın tek başına yaptığı değerlendirme sonucu verilen kararlar değildir. ÇED süreçleri içerisinde ilgili kurum ve kuruluşların değerlendirmeleri, komisyon çalışmaları dikkate alınarak teknik ve bilimsel esaslara dayalı çalışmaların sonucu olarak verilen kararlardır. İşte bugün dillerine doladıkları ÇED kararı da; 21 kurum ve kuruluşun İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu Üyelerinin olumlu ve ortak görüşüyle alınmıştır."