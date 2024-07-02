Sinan Ateş cinayeti davasında gerginlik: ‘Devletin gücünü göstermekten bu kadar aciz misiniz?’

Sinan Ateş davasında müşteki avukatlardan birisi hakimle yaşanan tartışma sonrası mahkeme salonundan kolluk gücüyle çıkarıldı. Polislerin geç harekete geçmesine öfkelenen hakim, “Neyden korkuyorsunuz? Devletin gücünü göstermekten bu kadar aciz misiniz?” diye sordu.

Tuğba Özer Tuğba Özer
Son Güncelleme:
Sinan Ateş cinayeti davasında gerginlik: ‘Devletin gücünü göstermekten bu kadar aciz misiniz?’

Sinan Ateş cinayetinin 2. duruşmasında mahkeme salonu karıştı.

Müşteki avukatların, sanık avukatlarının soru sormasına müdahale etmesi üzerine duruşmada tartışma yaşandı. Hakim ‘sessiz olmazsanız dışarıya çıkarırım ‘şeklinde uyarıda bulundu. Müşteki avukatlardan birinin konuşmaya devam etmesi üzerine hakim “avukatı dışarı çıkarın” dedi.

MAHKEME SALONU KARIŞTI

Hakimin talimatı sonrası sanık Serdar Öktem'in savunmasını yaptığı sırada mahkeme salonu karıştı, sesler yükseldi. Müşteki avukatlar bölümünde oturan avukatlar ve siyasetçiler avukatın dışarıya çıkarılmasına engel olmaya çalıştı. Hakimin ‘sessiz olacaksan kalabilirsin’ demesi üzerine avukatlar yerine oturdu.

REMZİ ÇAYIR DA DURUŞMA SALONUNDAN ÇIKARILDI

Bu esnada başka bir müşteki avukat “dışarı çıkaramazsın” şeklinde bağırınca hakim “Sataşma var” diyerek söz konusu avukatın kolluk kuvvetleri tarafından dışarı çıkarılmasını söyledi. Polisler avukat Buğra Han Bilgin'i dışarı çıkarırken, avukatın dışarı atılmasına tepki gösteren Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır da duruşma salonundan çıkarıldı.

NEDEN KORKUYORSUNUZ?

Mahkeme salonundaki polislerin harekete geçmemesi üzerine öfkelenen hakim, “Emniyet amirleri neredeler buraya gelsinler. O dışarıya çıkarmayan polisler görevlerini yerine getirmediler. O polisler hakkında tutanağınızı tutun. Ben bağırarak iş yapmak zorunda değilim. Emri ben vermişim niye yerine getirmiyorsunuz. Neden korkuyorsunuz? Devletin gücünü göstermekten bu kadar aciz misiniz?” diye sordu.

Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse: MHP'yi işin içine katmak istiyorlarSinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse: MHP'yi işin içine katmak istiyorlarGüncel

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Sinan Ateş
Son Güncelleme:
İstanbul'da ev baskını: 2 avukat gözaltına alındı 2 avukat evi basılarak gözaltına alındı
Köylülerce bin rakımda özenle hasat ediliyor. Yüzlerce çuval ürün toplanıyor Köylülerce bin rakımda özenle hasat ediliyor. Yüzlerce çuval ürün toplanıyor
Klozette binlerce lira buldu, sahibine teslim etti Klozette binlerce lira buldu, sahibine teslim etti
Aile dizisi apar topar final yapmıştı. Show TV’den Aile'nin yerine yeni dizi Aile dizisi apar topar final yapmıştı. Show TV’den Aile'nin yerine yeni dizi
ÇOK OKUNANLAR
Kabinede önemli değişiklik: Yeni Sağlık Bakanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı belli oldu Kabinede önemli değişiklik: Yeni bakanlar belli oldu
İnci Taneleri dizisinin yerine Kanal D'den yeni dizi... Başrole flaş isim İnci Taneleri dizisinin yerine Kanal D'den yeni dizi... Başrole flaş isim
Kabinedeki değişikliğin perde arkası: "İstifa" saati dikkat çekti Kabinedeki değişikliğin perde arkası
LPG'ye büyük zam geldi! Yeni artışlar yolda... LPG'ye büyük zam geldi!
A Spor'dan ayrılan Erman Toroğlu'nun yeni adresi belli oldu A Spor'dan ayrılan Erman Toroğlu'nun yeni adresi belli oldu