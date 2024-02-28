İYİ Partili Yörükçüoğlu ile Hasan Öztürk tartıştı: Siz kimsiniz bana amigo diyeceksiniz?

Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk ile İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu canlı yayında tartıştı.

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İYİ Partili Yörükçüoğlu ile Hasan Öztürk tartıştı: Siz kimsiniz bana amigo diyeceksiniz?

tv100'de yayınlanan Kübra Par'la Farklı Açılar programında, Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk ile İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu arasında gergin anlar yaşandı.

Türker Yörükçüoğlu "Stadyum düzeni siyasete hakim oluyor. Liderler kulüp başkanı, genel merkezler kulüp yönetimi. Yazar çizer takımı amigo. Biz kutup olmak istemediğimiz için genel başkanımız bu düzeni yıkmak için siyasete girdiği için asla dahil olmaz buna." ifadelerini kullandı.

Hasan Öztürk, Yörükçüoğlu'nun açıklamalarına, "Ben 55 yaşındayım, 39 yıldır bu işi yapıyorum. Bana amigo derseniz ben sizi burada konuşturmam. Siz kimsiniz bana amigo diyeceksiniz?" diye konuştu.

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