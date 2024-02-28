CHP'nin 'TRT' grup önerisine AKP ve MHP'den ret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), TBMM Genel Kurulu'nda "TRT'nin tarafsızlık ilkesini yok sayan politikasının ortadan kaldırılması için gerekli önlemlerin alınması" amacıyla verdiği Meclis araştırma önergesinin, diğer önergelerin önüne alınarak görüşülmesi için grup önerisi verdi.

Önergenin gerekçesini açıklayan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, şunları söyledi:

"Tüm yurttaşlarımız için kamu yayıncılığı yapmakla yükümlü özel kanunu var. Tek yönlü taraf tutan yayın yapamaz. Peki bu TRT neye dönmüş? Tayyip Erdoğan'ın radyo ve televizyonuna dönmüş, AK Parti'nin borazanına dönmüş. AK Parti'nin seçim günü kaç kişiyle meydanlarda olacağının haberi var burada. Sadece bir yerde muhalefet var o da AK Parti Sözcüsü eleştirirken muhalefet kelimesini kullandığı için... Yerel seçim takvimi başladı, TRT partizanlık rekoru peşinde. 1 Ocak'tan bugüne AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a 2 bin 592 dakika ayrılmış, Genel Başkanımız Özgür Özel'e ise sadece 43 dakika. Bunun neresi adil, neresi tarafsız yayıncılık? Başkan adaylarımız için de aynı vahim tablo var. Şimdi de TRT'de Şehirlerimizle Türkiye adıyla korsan propaganda filmleri başladı.

Reklam süresinden çalıyorlar, reklam alsa gelir elde edecek ama kamu zarara uğratılıyor kimin umurunda. İşin en acı tarafıysa bizlere yapılan bu karartmanın bizlerin vergileriyle yapılıyor olması. 85 milyon hepimiz ödüyoruz ama bu milletin en az yarısını, onların haber alma hakkını yok sayıyor TRT. Artık milletin TRT'si değil AK Parti'nin çiftliği olmuş, açıkça suç işliyor. Yetkisi olan RTÜK'ü, YSK'yı ve mahkemeleri göreve çağırıyoruz. TRT'yi de son kez uyarıyoruz bu seçimde adil ve tarafsız yayıncılık yapmaya davet ediyoruz."

"TRT YÖNETİMİ AÇIKÇA ANAYASAL SUÇ İŞLEMEKTEDİR"

Öneri üzerine Saadet-Gelecek Partisi Grubu adına söz alan İstanbul Milletvekili Doğan Demir, şunları dile getirdi:

"TRT'nin tarafsızlık ilkesini yok sayan yayıncılık ilkesinin en bariz örneği siyasi iktidarın tek sesli propagandasını yapması ve muhalif sesleri görmezden, duymazdan gelmesidir. TRT sadece iktidarın seçim propagandasını yapmayı kendine görev edinmiş bir reklam ajansı haline dönüştürülmüştür. Halkın doğru haber alma hakkını da çiğnemektedir. Farklı etnik ve dini kültürel grupların sesini duyurmak yerine tam aksini yapmaktadır. TRT'nin bir an önce tarafsızlık ilkesini yeniden merkeze alması şarttır. TRT yönetimi açıkça anayasal suç işlemektedir. Halkın parası ile iktidarın ve belli bir sınıfın reklamı yapılmaktadır."

"SUÇ VAR CEZA YOK"

İYİ Parti Grubu adına söz alan Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı Hamşioğlu da şunları ifade etti:

"TRT bu suçu sektirmeden her seçimde işledi işlemeye de devam ediyor. Bir suçun asıl olarak gündeme getirilmesi gereken yer, yargı. Geçmişte uzmanlarca hazırlanan ihlal raporları da var. RTÜK bunları YSK'ya iletmiş mi hayır. Suç var ceza yok, değneksiz köye dönmüş. Böyle olduğu için Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yıl programlarını alelade bir olaymış gibi iptal edebildi."

CHP'nin grup önerisi AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.