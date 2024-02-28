Canlı yayında KJ tartışması; CHP'li Fırat programı terk etti

CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Haydar Fırat, Habertürk ekranındaki KJ üzerinden başlayan tartışmalar yüzünden canlı yayını terk etti.

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CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Haydar Fırat, Habertürk ekranında Mehmet Akif Ersoy'un moderatörlüğündeki programa katıldı.

Yerel seçim gündeminin konuşulduğu programda "CHP-DEM iş birliği" tam olarak ne?" KJ'si tartışmaya neden oldu. CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Haydar Fırat KJ'ye tepki gösterdi.

Habertürk yazarı Nasuhi Güngör, Fırat'ı KJ'ye müdahale etmekle suçlayarak "Sen kimsin" diye sordu. Fırat ise, "Cumhuriyet Halk Partisi üyesiyim. Partimi korumak zorundayım" sözleriyle yanıt verdi.

Tartışma sonucunda ortam gerilirken Fırat yayını terk etti ve "Yıllardır aynı şeyi tartışıyoruz" diyerek tepki gösterdi.

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