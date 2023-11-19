İYİ Partili isim İBB başkan aday adayı olduğunu açıkladı

İYİ Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İBB aday adayı olduğunu duyurdu.

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İYİ Partili isim İBB başkan aday adayı olduğunu açıkladı

Cumhuriyet Gazetesi'ne verdiği demeçlerde 'yola çıkmaya hazırım' vurgusu yapan ve İBB aday adaylığı sinyallerini veren İYİ Parti'nin Grup Sözcüsü Dr. Suat Sarı, İBB başkanı aday adayı olduğunu duyurdu.

Sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, 'hakkındaki adaylık' iddialarını alıntılayan Sarı, ''İstanbul’un sorunlarını çözmek üzere İYİ Parti İBB Başkan Aday Adayı olarak yola çıkıyorum'' dedi.

''ÇALIŞMALARIMIZA BAŞLADIK''

Sarı'nın sosyal medyada paylaştığı adaylık açıklaması şu şekilde:

''Değerli İstanbullular,

Genç yaşta ‘Yönetici Bürokrat’ olarak görev yaptığım İBB’de edindiğim deneyimim, ‘Trafik ve Ulaşım’ alanındaki 35 yıllık birikimim ve ‘İBB Meclis Üyeliği’ tecrübemle; İstanbul’un sorunlarını çözmek üzere İYİ Parti İBB Başkan Aday Adayı olarak yola çıkıyorum. Şehrimizin kronik sorunlarına dair; uzman eliyle farklı çözüm metodları uygulanmadığı sürece, İstanbullu hemşehrilerimizin şikayetleri dinmeyecektir. Artık liyakatın siyasetten ve milletten takdir göreceği bir döneme girilmesi gerektiği açıktır. Bu iddia ile; İstanbul’un sorunlarına kalıcı ve sürdürülebilir çözümler geliştirilmek üzere şehircilik alanında uzman, geniş bir teknokrat ekip ile çalışmalarımıza başladık. İstanbul’umuzun daha yaşanabilir, daha konforlu, daha adil, daha yeşil ve daha güvenli hale gelmesi imkansız değildir. Bütün bunlar için; liyakatın iktidar olması yeterlidir. Sevgi ve saygılarımla.

Dr.Suat Sarı İYİ Parti İBB Grup Sözcüsü İYİ Parti İBB BAŞKAN ADAY ADAYI''

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