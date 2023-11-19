Davutoğlu'ndan çağrı: Bütün partilere Konya için birleşme çağrısında bulunuyorum. Geçmişi bir kenara bırakalım. Küçük hesaplar yapmayalım

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Konya 2. Olağan İl Kongresinde konuştu. Davutoğlu, hükümete ağır eleştiriler yönelttiği konuşmasında, tüm partilere yerel seçimlerde Konya için birleşme çağrısı yaptı.

“BORCU OLAN BİR CUMHURBAŞKANININ SESİ GÜÇ ÇIKAMAZ KİMSE ONA İNANMAZ”

Ahmet Davutoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“Ben bütçeyi bıraktığımda hazinede fazlamız vardı, mazlumlara yardım edebiliyorduk. Şimdi borcu olan bir Cumhurbaşkanının sesi güç çıkamaz. Kimse ona inanmaz. Türkiye bir gün merkez ülke olacak.

Konya'yı oy deposu olarak görüyorlar. Ben kimseyi terk etmedim. Ben devlete bağlılığımı terk etmedim. Ama siz bizleri terk edenleri seçerseniz ülkeyi bu hale getirirler.

Onlar devleti de millet menfaatini de terk ettiler. Artık uyanın. Gözünüzü açın. 2 şiir bir marş okuyanların, 2 ayet, bir hadis okuyanın millet davası olduğunu düşünmeyin. Bakın ne çıkarı var.

Ceplerini dolduranlara bakın. Dinle maneviyatla sizi aldatmasınlar. Onların meselesi ceplerini, iktidarlarını korumaktır. Ben liderlik peşinde değilim. Makamlar sizin olsun, millet bize yeter. Bir ilim adamı olarak susacaktım. Nasıl susacaktım. Gelecek ailesinin yüreği açıktır."

“BUNU BÜTÜN PARTİLERDEN RİCA EDİYORUM KONYA İÇİN BİRLEŞME ÇAĞRISINDA BULUNUYORUM”

“Konya'yı teknoloji, sanayi merkezi yapacaktık. Şimdi ne var Konya'da? Belediyenin hizmet binası yok. Bir kısmı kiralık alanlarda çalışıyor” diyen Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Konya yemyeşil olacak demiştik. Parsel parsel satıldı. Onlar anca doların yeşilini görürler.

Bunlar demiş ki 'benim ülkem, şahsımın memleketi...’ Öyle değil. Bizim şehrimiz. Erbakan'ın şehri. Benim hizmetkar olduğum şehir. Türkiye için mazlumlar için mücadele edeceğiz. Konya'yı uyuşturucudan silip temizleyeceğiz Allah'ın izniyle. Konya'yı fuhuştan, uyuşturucudan temizleyeceğiz.

Konya için yeni bir başlangıç lazım. Bunu bütün partilerden rica ediyorum. Konya için birleşme çağrısında bulunuyorum. Geçmişi bir kenara bırakalım. Küçük hesaplar yapmayalım.”

Kaynak: Gerçek Gündem