HDP kapatılma davasında gelişme | AYM, siyasi yasak taleplerini tek tek incelemeye başladı: Meclis nasıl etkilenecek?

Yerel seçimlere kalan süre azaldıkça, partiler arasındaki ittifak senaryolarında da gelişmeler yaşanıyor. Ankara’da bir süredir, AKP ile HEDEP arasında görüşmeler yapıldığı iddiası yayılırken, HEDEP yöneticileri ise farklı ittifaklara açık olduklarını ancak bunun açık yapılması gerektiğini mesajını verdi.

HEDEP ile AKP arasındaki görüşmelerde belediyelere atanan kayyumlar ve siyasi tutukluların serbest bırakılması konusunun masada olduğu da kulislere yansıyan bilgilerden biri. Ancak, HEDEP’in önündeki sıkıntılardan en büyüğü Anayasa Mahkemesi’nde devam eden HDP’nin kapatma davası… Dava kapsamında aralarında bugün Meclis’te de olan 451 kişi hakkında siyasi yasak isteniyor!

KAPATMA DAVASI NEDEN UZADI?

Ankara gazeteciliğinin önemli isimlerinden olan Sedat Bozkurt, Kısa Dalga’daki köşesinde “HDP kapatıldı... Sıkıntı siyasi yasaklarda” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

AKP ile HEDEP arasındaki görüşmelere değinen Bozkurt, iki tarafın da görüşmeleri ciddiye aldığı ancak kayyum ve siyasi tutuklular konusunda ilerleme sağlanmadığını kaydetti. Bozkurt, HDP hakkında açılan kapatma davasının uzamasının nedeninin de siyasi yasak istenen isimlerle ilgili tek tek dosyaların incelenmesi olduğunu kaydetti.

SİYASİ YASAK KARARLARI MECLİS’TEKİ 16 MİLLETVEKİLİNİ DE ETKİLEYECEK

Bozkurt, şunları kaydetti:

“Başlığın soru hali sizi de şaşırtmış olabilir. Kapatıldığı bilgisine ulaşamadım. Ama 541 kişi için istenilen siyasi yasakların tek tek isimler üzerinden görüşülmeye başlandığını öğrenince kapatıldığına kanaat getirdim. Davanın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kızdıracak kadar uzamasının nedeni de siyasi yasak istenilen isimlerin tek tek dosyalar halinde görüşülmesiymiş.

Kapatma kararı HDP tarafından uzun zamandır bekleniyor. Bunun için önlemler de alındı. İlk iddianamede 687 kişi için istenen siyasi yasak ikinci iddianamede 451’e düşmüştü. İlk iddianamedeki yasak istenen isimler arasında olan İbrahim Akın ikinci iddianamedeki listede yok ve kendisi şu anda listede yer alan 15 isim ile birlikte TBMM’de üye. İlk iddianamede adı olmayan ama ikinci iddianamedeki listeye alınan Saliha Aydeniz de şu anda milletvekili sıralarında. Liste, mahkeme tarafından tam olarak onaylanırsa HEDEP’li 16 milletvekilini etkileyecek.”

“POLİTİK BASKILAR ALTINDA BİR DAVA”

Davanın geçmişine de değinen Bozkurt, “HDP kapatma davasının öyküsü gerçekten acayip. İlginç demedim özellikle. Yargıtay’ın istemeden açtığı, Anayasa Mahkemesi’nin de gönülsüz baktığı, politik baskılar altında bir dava bu. Yargıtay ile Anayasa Mahkemesi ilk kavgasını HDP kapatma davası iddianamesinin iade edilmesiyle yaşamıştı. O kavga sorunu buralara kadar getirdi” ifadelerini kullandı.

FAZİLET KAPATILIRKEN SADECE 5 KİŞİYE YASAK KONDU: ERDOĞAN, GÜL, ARINÇ’A YASAK GELMEME NEDENİ

AKP’nin öncüllerinden olan Fazilet Partisi’nin kapatılma sürecini de hatırlatan deneyimli gazeteci Sedat Bozkurt, o davada 71 isme siyasi yasak istendiği ancak sadece 5 kişiye yasak getirildiğini belirtti. Bozkurt, bugün aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da olduğu AKP’nin önemli isimleri hakkında yasak kararı verilmemesinin nedenini aktardı:

“Mahkeme üyeleri tüm tartışmalara kulaklarını tıkayarak tek tek isimleri parti kapatma davalarının bir rutini olarak değerlendiriyorlar. Bu yöntem çok önemli. Fazilet Partisi kapatıldığı zaman 71 isme iddianamede siyasi yasak isteniyordu. Sadece 5 kişi Nazlı Ilıcak, Merve Kavakçı, Bekir Sobacı, Ramazan Yenidede ve Mehmet Sılay siyasi yasaklı oldu. Abdullah Gül, Bülent Arınç, Recep Tayyip Erdoğan, Hüseyin Çelik ve Binali Yıldırım gibi isimlere siyasi yasak gelmedi. Gelmemesinin nedeni üyelerden Haşim Kılıç ile Sacit Adalı’nın, isimler tek tek görüşülürken öne sürdükleri ve sıkı bir biçimde savundukları gerekçelerdi. Karşılarındaki 7 üyeyi bu yolla ikna ettiler. Yani o “vesayetçi” dedikleri “ideolojik” taraf olarak niteledikleri mahkeme üyeleri, muhafazakâr görüşleriyle bilinen diğer üyeler tarafından ikna edilebilmişlerdi. AKP’yi kuranların bugün üyelerin bu niteliklerden şikâyet edebilmeleri de ayrıca tartışma konusu. Bugün mevcut üye yapısında bunun olabilmesi mümkün mü, imkansıza yakın.

Bu yazı sayesinde Anayasa Mahkemesi bu Salı günü grup toplantısında biraz daha az hırpalanabilir. Biraz daha az ama…”