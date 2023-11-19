AKP'li ve HEDEP'li vekiller arasında gerilim: Adalet ve yeşillik tartışması yaşandı

AKP ve HEDEP milletvekilleri arasında bütçe görüşmeleri esnasında 'Adalet' ve 'Yeşillik' gerilimi yaşandı.

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AKP'li ve HEDEP'li vekiller arasında gerilim: Adalet ve yeşillik tartışması yaşandı

Gazete Duvar'ın Duvar Arkası bölümünde yer alan bilgiye göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçe görüşmesinde “çevrecilerin samimiyeti” sorgulanınca AKP ile HEDEP milletvekilleri arasında gerilim yaşandı.

AKP Ankara Milletvekili Orhan Yegin konuşmasında, “Çevreci refleksler eğer samimiyse önemli ve bunları önemsiyoruz” dedi. HEDEP Muş Milletvekili Sezai Temelli, “Hepsi samimi” derken AKP'li Yegin buna, “Samimi olan var, samimi olmayan var, siyasi olan var” sözleriyle yanıt verdi. HEDEP’li Temelli, “Belki de dünyada ekolojik samimiyeti sorgulanacak partimizdir çünkü kuruluş paradigması ekolojiye dayalıdır” derken AKP'li Yegin, Yeşil ve Sol Parti’nin isminin değişmesine gönderme yaparak, “İsminizden yeşili niye çıkardınız?” diye sordu. Temelli’nin bu göndermeye yanıtı, “Bu iş tabela işi değil, öyle olsa tabelanızda 'adalet' yazıyor, bu ülkede adalet olurdu. Bu iş mücadele işi, öyle tabelalara takılma!” oldu. AKP'li Yegin ise bu sözler üzerine, “Tabelayla yeşillik olmuyor işte, bak!” dedi.

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