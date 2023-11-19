Seçimlerden sonra kurulan siyasi parti sayısında dikkat çeken artış: İşte yeni kurulan partiler...

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişin ardından kurulan siyasi parti sayısında rekora koşuluyor.

Gazete Duvar'ın Duvar Arkası bölümünde yer alan bilgiye göre, 2020 yılında 21, 2021 yılında 18 siyasi parti kuruldu. 2022 yılında bu sayı 3’e düşerken 2023 yılında yeniden 20’ye yükseldi.

14 Mayıs seçimlerine kadar 6 yeni siyasi parti kurulurken, muhalefetin yenilgiye uğradığı seçimlerin ardından 14 siyasi parti daha kurulması dikkat çekti.

14 YENİ SİYASİ PARTİ KURULDU

Son 6 ayda kurulan 14 siyasi parti şunlar oldu:

Büyük İktidar Partisi (Bİ Parti), Ocak Partisi (Ocak), Adalet ve Hürriyet Partisi (AHP), Ata Parti, Halkın Umudu Partisi (Umud Par), Yerli ve Milli Parti (YMP), Türkiye Sosyalist Partisi (TSP), Adil Türkiye Partisi (ATP), Umuda Yürüyüş Partisi (UYP), Halkın Sesi Partisi, Türkiye Uyanış Partisi (TUP), Anadolu Medeniyet Partisi, (ANA Parti), Genç Türkiye Partisi (GTP) ve Türkiye Güven Partisi (TGP).