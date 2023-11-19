MYK toplantısında seçim planı hazırlanacak: CHP 'şartsız' ittifaklar için kapıyı açık bıraktı

Geçtiğimiz hafta 38. Olağan Kurultayı’nı tamamlayan ve yeni genel başkanı olarak Özgür Özel’i seçen, Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP), tek hedef seçimler.

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde CHP, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin mevcut Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi mevcut Başkanı Mansur Yavaş ve Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin mevcut Başkanı Özlem Çerçioğlu hariç henüz adaylarını açıklamadı.

Ana muhalefet partisi, önümüzdeki hafta yapılacak MYK toplantısında adayları ve ittifak seçeneklerini değerlendirecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de ittifaklara açık olduğunu ve İYİ Parti Lideri Meral Akşener ile görüşebileceğini kaydetmişti.

Cumhuriyet’in kulis bilgisine göre, toplantıda yerel seçim süreçleri için bir plan çıkarılması gündemde. Bu çerçevede aday başvuruları ne zaman alınacak, nereye yapılacak, adaylık için istifalar hangi tarihte olacak gibi başlıklar takvime konulacak. Toplantı sonrası yapılacak görevlendirmelerle de partinin örgütlerinin, milletvekillerinin ve parti meclisi üyelerinin sahaya giderek Özel’in aday belirleme süreçleri için istediği raporları hazırlaması bekleniyor

Haberde, partinin örgütleri ile genel merkezin milletvekilleriyle göndereceği heyetlerin iki ayrı rapor oluşturacağı belirtildi. Hazırlanacak raporlarda hangi il veya ilçede önseçim yapılması faydalı olur, hangi ilçede adaya genel merkez karar verebilir gibi değerlendirmeler yer alacak.

ÖN SEÇİM TARTIŞMASI

CHP kurmaylarının bir düşüncesine göre, “Biz mümkün olduğunca çoğu yerde örgütün önüne sandık koymayı istiyoruz. Ancak bazı yerlerde kendileri söylüyorlar. Mesela ‘Burada bir aday var, burada ön seçim yapmanıza gerek yok’ diyorlar. Biz de bunu dikkate alıyoruz. En uygun yöntem neyse örgütlerimizle birlikte karar vereceğiz. Önseçim kararı verilmişse de sonucuna uyacağız” denildiği söyleniyor.

Ön seçim için ayrıca, “Önseçim her yerde seçimi kazandırmamızı sağlamıyor. Mesela daha önce bir ilçede ön seçim yapılmış, dörde yakın aday yarışmıştı. Ama orada seçimleri yine de kazanamadık. Adaylar ön seçimde yarışıyor, bir rekabet ve heyecan oluyor ama sonra ön seçimdeki o heyecan seçimlere yansımıyor. Bu nedenle önemli olan pratiğe yansıyacak, sonuç alabilecek bir ön seçim. Parti yönetimi de mümkün olduğunca çok yerde örgüt denetiminde böyle bir ön seçim yapmak istiyor” tartışmaları dönüyor.

ŞARTSIZ İTTİFAK

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerindeki ittifaklarda yaşanan pazarlık tartışmalarından rahatsız olan CHP’li kurmaylar, şartsız bir ittifaka hazır olduklarını belirterek “Biz ittifakları ülkedeki otoriter rejime karşı bir demokratik hat kurmak için yapmıştık. Fakat sonra bu milletvekili, bakanlık verilmesi meselesi gibi pazarlıklar oldu. Biz de artık diyoruz ki Türkiye’nin menfaati için bir ittifak yapılabilir. Halk için fedakârlıklar yapılabilir. Ama pazarlıkların olduğu bir birliktelik doğru olmaz” diyor.

Ayrıca İYİ Parti ile ittifaka kapıların kapanmadığını belirten CHP’liler, her yerde aday çıkarmayı düşünüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem