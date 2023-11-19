Ümit Özdağ'dan tartışma yaratacak sözler: 'Hayatımda yaptığım en kötü iş Meral Akşener’le parti kurmak oldu'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir’deki Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Atatürk Çizgisinde Türk Milliyetçiliği” konulu konferansta konuştu.

“HAYATIMDAKİ EN KÖTÜ İŞ AKŞENER’LE PARTİ KURMAK OLDU”

Özdağ burada dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile parti kurmanın hayatındaki en kötü iş olduğunu söyleyen Özdağ, Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu'nun AKP'ye geçmesini de eleştirdi.

"Hayatımda yaptığım en kötü iş Meral Akşener’le parti kurmak oldu" diyen Özdağ, "AK Parti’den milletvekili olamayan Ak Partililerin milletvekili olduğu yer İYİ Parti. Sonra geri dönüyorlar zaten. Önümüzde bir seçim var. Bu seçimde Atatürk çizgisinde Türk milliyetçilerinin görevi, bu iktidarı değiştirmek için önce bu muhalefeti değiştirmek. Bu muhalefeti değiştirmeden, bu iktidar gidemez" ifadelerini kullandı.