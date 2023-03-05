İYİ Partili Cihan Paçacı: Ersan Şen'i sadece televizyonda izledik; görüşmemiz olmadı

İYİ Parti Kurumsal İlişkiler Başkanı Cihan Paçacı, Ersan Şen’in cumhurbaşkanı adaylığını açıklaması ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Şen'i davet etmesi hakkında açıklama yaptı.

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İYİ Parti lideri Meral Akşener, Habertürk yayınında cumhurbaşkanı olmak istediğini söyleyen Ersan Şen'i reklam arasında arayarak görüşmeye davet etti. Siyasi arenada kendine geniş yer bulan gelişmenin ardından Ersan Şen hakkında İYİ Parti Kurumsal İlişkiler Başkanı Cihan Paçacı, açıklama yaptı. 

İYİ PARTİLİ CİHAN PAÇACI: GÖRÜŞMEMİZ OLMADI

İYİ Parti Kurumsal İlişkiler Başkanı Cihan Paçacı, Ersan Şen’in cumhurbaşkanı adaylığı konusuna ilişkin, “Sadece televizyonda izledik, bir görüşmemiz olmadı” dedi.

Avukat ve Ceza Hukukçusu Ersan Şen’in katıldığı bir televizyon programında, “Buğra Kavuncu aradı, Genel Başkanımız sizinle görüşmek istiyor dedi. Akşener, ‘Bunda ciddi misiniz' dedi, ‘Ciddiyim' dedim, görüşmek istedi. Muhtemelen bu hafta içinde bir görüşme gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullanmasının ardından sabah saatlerinde İYİ Parti Genel Merkezi’ne gelen İYİ Parti Kurumsal İlişkiler Başkanı Cihan Paçacı, konuyla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Paçacı, Ersan Şen’in Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesine ilişkin, “Henüz bir şey bilmiyoruz. Sadece televizyonda izledik. Bir görüşmemiz olmadı” ifadelerini kullandı.

Cihan Paçacı, 26 Ocak'ta Altılı Masanın adayı ile ilgili bir gazeteciye demeç vermesiyle çıkan polemik sebebiyle İYİ Parti Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa etmişti. Paçacı, 3 Mart tarihinde görevine tekrar getirilmişti.

 
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