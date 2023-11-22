İYİ Parti’den istifa eden Yılmaz’ın hedefinde Akşener var: 'Bir saat dedikodu yaptı'

İYİ Parti’den 10 Kasım’da istifa eden Ankara Milletvekili ve eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Başkanı Durmuş Yılmaz, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in TBMM’de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmayı eleştirdi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülke gündemindeki yakıcı sorulara yanıt vermek üzere kürsüye çıktı, bir saat dedikodu yaptı, hiçbir soruya yanıt vermeden kürsüden indi. Güven, güven, güven. Kaybedilmeye görsün, geri kazanılması çok zor. Ekmeksiz kalmaya razıyım, güven kaybetmeye değilim. Akıl/ahlak yol göster" ifadelerini kullandı.

Ülke gündemindeki yakıcı sorulara yanıt vermek üzere kürsüye çıktı, bir saat dedikodu yaptı,hiç bir soruya yanıt vermeden kürsüden indi.



Güven güven güven.



Kaybedilmeye görsün,geri kazanılması çok zor.



Ekmeksiz kalmaya razıyım, güven kaybetmeye değilim.



Akıl/ahlak yol göster — Durmuş Yılmaz (@DurmusYillmaz) November 22, 2023

Kaynak: İHA