CHP'li Başarır'dan 50+1 açıklaması: "Erdoğan sürekli bu konu yüzünden Bahçeli'den fırça yiyor"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Tunç Soyer hakkında açılan soruşturmaya tepki gösterdi. Başarır ayrıca, Erdoğan'ın 50+1 çıkışı yüzünden 'Bahçeli'den sürekli fırça yediğini' öne sürdü

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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, gündeme ilişkin Meclis’te basın açıklaması düzenledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Vahdettin ve Osmanlı hakkında kullandığı ifaadeler nedeniyle açılan soruşturmaya tepki gösteren Başarır, “İçişleri Bakanı görüntülere bakacakmış bir karar verecekmiş. İlk tavsiyem, hepimizin onuru gururu, görüntülere bakmadan önce, Nutuk’u okuması. Önce Nutuk’u okusun ondan sonra görüntüleri incelesin” ifadeleri kullandı.

Başarır, Tunç Soyer’in Nutuk’tan alıntılayarak yaptığı konuşmanın soruşturma konusu olmasını iktidar için ‘utanç verici bir durum’ olarak niteledi.

Başarır, “Gerçekten bu ülkenin sorunu nedir?” sorusunu sorduğu açıklamalarında, “Tunç Soyer’in İzmir’in kurtuluş gününde yaptığı konuşma mıdır? Yok hayır. Bugün bu ülkede yaşlısından gencine kadar insanlar yoksulluk ve açıklık sınırının altında yaşıyor. Asıl bu sorunlarla uğraşması gerekiyor bu ülkedeki yöneticilerin” dedi.

BAŞARIR'DAN 50+1 AÇIKLAMASI: ERDOĞAN SÜREKLİ BAHÇELİ YÜZÜNDEN FIRÇA YİYOR

Başarır, Erdoğan’ın 50+1 çıkışına ilişkin de değerlendirmede bulundu.

Başarır, “Ben Recep Tayyip Erdoğan adına üzülüyorum, tabii ki bu yüzde 51, 41 tartışması yüzünden sürekli Devlet Bahçeli'den fırça yiyor. Bu konuyu önce gündeme getiriyor, sonra Devlet Bahçeli çıkıyor grupta bir yaygara yapıp bir bağırıyor, kendilerine gıyabında. Bir anlamda bir ayar veriyor. Ondan sonra uçaktan indiği zaman da bu konudan bahsedemeyecek duruma geliyor. Aslında gerçekten de az önce söyledim. Türkiye’nin çok çok önemli sorunları var. Ekonomiden, dış politikadan, yoksulluktan, şeffaflığa kadar. Ama bunun sebebi işte bu ucube sistemdir. Asıl tartışılması gerkeen budur. Kendisi bu ülkenin cumhurbaşkanı, bir rahatsızlığını, bu ülkenin sistemini tartışmaya açıyor ama küçük ortağı ona herhalde üçüncü kez oldu bu konuda bir ayar veriyor ve konuşamayacak hale geliyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
CHP Ali Mahir Başarır Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan Tunç Soyer İzmir Büyükşehir Belediyesi
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