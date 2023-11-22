Ahmet Davutoğlu'ndan 50+1 açıklaması: Erdoğan'ı kendi nefsi, kibri yanıltıyor

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi-Gelecek Partisi TBMM ortak grup toplantısında; “Devlet dediğiniz şey yapboz tahtası değildir. Sayın Erdoğan 50 artı 1 konusunda yanıldığını ifade ediyor. Üstü kapalı bir şekilde aldatıldığını ifade ediyor. Birileri Sayın Erdoğan'ı 50 artı 1 konusunda aldatmış. Daha önce de FETÖ konusunda aldatıldığını söylüyordu. Devlet adamı aldatılmaz devlet adamı ufku görür. Devlet adamı olabilecek problemleri görür ve ciddiyetle, vakarla politika takip eder. Şimdi kim aldattı Cumhurbaşkanı’nı… 50 artı 1 konusunda bir sene önce yaptığı bir konuşmada ‘bunu değiştirmek vatana ihanettir’ gibi tabirler kullanan Sayın Cumhurbaşkanı’nın başdanışmanı mı aldattı? Neden aldandınız? Nedir aldanan biliyor musunuz? Aslında Sayın Erdoğan’ı kendi nefsi aldatıyor, egosu aldatıyor, kibri aldatıyor. Onun bu zaafını bilen çevredeki örgütlü gruplarda onun güç merakı üzerinden devlete sızıyorlar" dedi.

Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu, bugün Saadet Partisi-Gelecek Partisi TBMM ortak grup toplantısında konuştu. Davutoğlu özetle şunları söyledi:

“Şimdi emeklilerimizin şartlar 7 bin 500 lirayla ne durumda olduğu aşikar. Nereye gitsek feryat ediyorlar. Verilen 5 bin lirayı da Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler ve esnaf odalarına kayıtlı olurlarsa vermiyorlar bu ne demek ‘gidin kayıtsız çalışın’ demek. Çiftçilerin topraktan kopma dolayısıyla çiftçilere emeklilikten hiçbir hak vermemek demek… Size genel seçimden önce gelip ‘Millet, memleket tehlikede bölünme tehlikesi var. Ayasofya kapatılacak. Biz iktidardan gidersek Gazze düşecek’ diyerek sizin oyunuzu alanlara dönün bu iktidar sahiplerine deyin ki, ‘Hiçbir şey üretmeyen emeğini ortaya koymamış olan rantiye sınıfına KKM’den 700 milyar lirayı veriyorsun da ben çalışıyorum diye benden 5 bin TL’yi niye esirgiyorsun’ diye sor… Yerel seçimlerde ‘sana bir Osmanlı tokadı atacağım’ deyin, cezalandırın.

“VATAN MİLLET SEVDASINA İKİ HADİS BİR AYET…”

Çiftçilerimize de bir sözüm var. Sizler de kırsal alanda iktidara büyük bir destek verdiniz. Vatan millet sevdasına iki hadis bir ayet, iki mısra bir marş okuyan hamaset tüccarlarına şimdi soruyu sorun, ‘bize 50 milyar TL desteği çok gördünüz’ diye onlardan hesap sorun.

Deprem bölgelerinde barınma sorunu çözülmüş değil, verilen kira desteğinin de nisan ayında biteceği söyleniyor. Aynı riyakar politika. 31 Mart seçimlerini atlatalım ondan sonra desteği de bitsin… Sağlıklı içme suyu yok, elektrik yok. Ama depremzedeler elektriksiz hayat sürdürmeye çalışıyor. İktidara oy vermiş olan seçmen kardeşlerime sesleniyorum, size barınma sağlamamış olan, enkazı kaldıramamış olan, size içme suyu sağlamayan, sizi hala çadırda yaşamak zorunda bırakan, konteyner kuramayan bu iktidara ‘sizler bir afeti yönetemezsiniz şehirlerimizi asla yönetemeyeceksiniz’ diye bir tokat vurun. Alternatif, Gelecek-Saadet Grubu’nun yerel seçimlerde göstereceği adaylardır onlara oy verin.

Öğretmenler benim meslektaşım. Öğretmenleri üzerine tir tir titremeyen bir millet geleceğinden emin olamaz. Siz öğretmenleri aç bırakırsanız öğretmenleri bir kitap alacak kudretten azade bırakırsanız çocukların ruhlarını ve zihinlerini nasıl besleyecek.

“HALK AÇKEN LÜKS ARABALARLA ŞOV YAPMAK DEVLET ADAMLIĞI DEĞİLDİR”

Cumhurbaşkanı’nın konvoyunu görmüşsünüzdür Almanya’da kargo uçaklarıyla taşınan yüzlerce araba. Yahu allaş aşkına… Hazreti Ömer diyorsunuz evet, hepimiz koruması var. Ama bu tebdille mi yürürdü Hazreti Ömer. Halk açlık içindeyken bu kadar lüks arabalarla dünyada bu kadar şov yapmak devlet adamlığı değildir, millet adamlığı ise asla değildir.

ÖRGÜTLÜ GRUPLAR ERDOĞAN’IN GÜÇ MERAKI ÜZERİNDEN DEVLETE SIZIYORLAR

Devlet dediğiniz şey yapboz tahtası değildir. Sayın Erdoğan 50 artı 1 konusunda yanıldığını ifade ediyor. Üstü kapalı bir şekilde aldatıldığını ifade ediyor. Birileri Sayın Erdoğan’ı 50 artı 1 konusunda aldatmış. Daha önce de FETÖ konusunda aldatıldığını söylüyordu. Devlet adamı aldatılmaz devlet adamı ufku görür. Devlet adamı olabilecek problemleri görür ve ciddiyetle, vakarla politika takip eder. Şimdi kim aldattı Cumhurbaşkanı’nı… 50 artı 1 konusunda bir sene önce yaptığı bir konuşmada ‘bunu değiştirmek vatana ihanettir’ gibi tabirler kullanan Sayın Cumhurbaşkanı’nın başdanışmanı mı aldattı. Neden aldandınız? Nedir aldanan biliyor musunuz? Aslında Sayın Erdoğan’ın kendi nefsi aldatıyor, egosu aldatıyor, kibri aldatıyor. Onun bu zaafını bilen çevredeki örgütlü guruplarda onun güç merakı üzerinden devlete sızıyorlar.

Devlet düzeni kurmak ayrı şeydir, iktidar düzeni kurmak ayrı şeydir. Sistem kurmak ayrı şeydir, yapboz tahtası kurmak ayrı şeydir… Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi siyasetin doğasını bozdu. Devletin yapısını bozdu. Demokrasinin temel esaslarını çiğnedi.”

“YÜZDE 50+1 GETİRMİŞLERDİ VE ÖVE ÖVE BİTİREMEMİŞLERDİ”

Ziya Gökalp’ın bir sözünü anımsatarak MHP lideri Devlet Bahçeli ve milliyetçilere seslenen Davutoğlu, şöyle devam etti:

“Ziya Gökalp’i bile okuyamayanlar milliyetçi literatürden bahsedebilir mi? Nedir mesele? Bahçelinin 2014’te övdüğü, 2018’de bütün Cumhurbaşkanı erkanının övdüğü Anayasa Mahkemesi erkanının gücünü niye istemiyorlar. Çünkü kontrol edemeyeceklerini düşünüyorlar. Anayasa Mahkemesi üzerine bu kurumsuzlaşma devleti yok eder.

Hadi 50 artı 1’i indirdiniz. 6 aday çıktı yüzde 25 oyla bir Cumhurbaşkanı seçildi. Yüzde 75’in onaylamadığı bir Cumhurbaşkanı olmaz mı o. Bahçeli ‘demokratik meşruiyet’ dedi. Burada Bahçeli tutarlı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni nasıl savunduysa aynı mantıkla savunuyor. Biz onu savunmuyoruz ama… Demokratik meşruiyet için yüzde 50 artı 1 getirmişlerdi ve öve öve bitirememişlerdi. Bu konjonktürel davranmak için midir?

“İSRAİL’İN UÇAKLARININ YAKITI TÜRKİYE’DEN GİDİYOR”

Bekledim, pazartesi günü Bakanlar Kurulu’nda ‘karar alırlar’ dedim. İsrail’e ticari girişler durduruldu, hava sahası kapatıldı, falan… Çok basit, tek bir Cumhurbaşkanı kararnamesiyle bunu yapma yetkisine sahiptir Cumhurbaşkanı. Hiç ikiyüzlü davranmasın hiç riyakar bir politikaya yönelmesin. Herkes bilsin, özellikle AK Parti’ye destek veren kardeşlerim bilsin, şu anda İsrail’in uçaklarının yakıtı Türkiye’den gidiyor. İsrail’in demir, çimento ihtiyacı Türkiye’den gidiyor. Gıdalar bizim limanlardan gidiyor. AK Parti’nin vicdanlı milletvekilleri, ‘iktidar bizden’ diye sessiz kalmayın.

“20 KASIM’DA GAZZE’YE HEYET GİDECEKTİ…”

Geçen toplantıda 20 Kasım’da İnsan Hakları İnceleme Komisyonu olarak heyet gidecekti. Arkadaşlar bugün 22 Kasım. TBMM’den bir heyet gitti mi? Bir hazırlık var mı? Yok. İşte bunların mazlumlara sahip çıkması bu sadece şovdan gösteriden ibret üzerimize çok saldırıyorlar Filistin’e sahip çıktığımız için…”

Kaynak: ANKA