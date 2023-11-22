FETÖ kumpaslarının mimarlarındandı: Tahliye edildiği ortaya çıktı

FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen Ergenekon davasının hakimlerinden Hüsnü Çalmuk'un tahliye edildiği ortaya çıktı.

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FETÖ kumpaslarının mimarlarındandı: Tahliye edildiği ortaya çıktı

FETÖ’nün Ergenekon kumpasında 13. Ağır Ceza Mahkemesi başkanı olan Hasan Hüseyin Özese’den sonra eski hakim Hüsnü Çalmuk’un da tahliye edildiği ortaya çıktı.

12 Punto yazarı Müyesser Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ergenekon kumpasına bakan, kapatılan 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin başkanı Hasan Hüseyin Özese'den sonra kilit hakimlerden Hüsnü Çalmuk'un da denetimli serbestlik kapsamında sessiz sedasız tahliye edildiği ortaya çıktı” dedi.

NE OLMUŞTU?

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen Ergenekon davasının hakimlerinden Hüsnü Çalmuk'un "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava karara bağlanmıştı.

FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen Ergenekon davasının hakimlerinden Hüsnü Çalmuk, 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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