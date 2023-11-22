İYİ Parti'den istifa etmişti... Adnan Beker'den 'fuhuş oteli' iddiasıyla ilgili açıklama: 'O müdürü tanımam'

İYİ Parti’den bir süre önce istifa eden Ankara milletvekili Adnan Beker, “Akşener’in fuhuş oteli sahibi emniyet müdürü iddiasını ortaya atma zamanlaması ile Beker’in istifası arasında bağlantı var” iddiasına ilişkin konuştu.

Gazete Pencere’ye konuşan Beker, adı geçen Emniyet Müdürü K.Ö.’yü tanımadığını ve aralarında da bir alışveriş olmadığını söyledi.

Beker sadece Akşener’in açıklamalarıyla değil, oğlu ve yeğeninin iki kadını darp iddiası ile de gündeme gelmişti.

Beker, “Basit bir kavga gibi görünmüyor” sorusuna, olayda tecavüz iddiasının bulunmadığını söyleyerek cevap verdi. Beker fotoğrafların resmi bir dosyada bulunmadığını, gençlerin birbirlerine attıkları mesajlardan alındığını iddia etti.

Hakkında son dönemde artan iddiaları İYİ Parti’den istifasına ve AKP’ye ya da MHP’ye geçecek olmasına bağlayan Beker, haberde yer alan genç kadınların da tecavüz iddiasını yalanladıklarını, savcılığa da suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.