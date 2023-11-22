İşte Türkiye Yüzyılı! 17,6 milyon yurttaş yardıma muhtaç

2018’de 3,4 milyon olan sosyal yardımlardan faydalanan hane sayısının 2023 itibarıyla 4,4 milyon haneye yükseldiği, 17,6 milyon yurttaşın sosyal yardımlardan yararlandığı ortaya çıktı.

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İşte Türkiye Yüzyılı! 17,6 milyon yurttaş yardıma muhtaç

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2024 yılı bütçesi görüşüldü. Komisyonda sunum yapan Mahinur Özdemir Göktaş’ın açıkladığı veriler, Türkiye’de giderek derinleşen ekonomik krizin yarattığı yoksulluğa ayna tuttu. Bakanlığın verileri, “AKP, yoksulluğun üzerini sosyal yardımlar ile örtmeye çalışıyor” eleştirilerinin haklılığını da bir kez daha gözler önüne serdi.

Komisyonda sunum yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, derin yoksulluğu ortaya koyan sosyal yardım verileri ile övündü. Göktaş’ın açıkladığı veriler, milyonlarca hanenin sosyal yardımlar ile yaşamaya mecbur bırakıldığını da bir kez daha açığa çıkardı.

MİLYONLARCA İLE YARDIM İLE AYAKTA

BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verilerine göre, sosyal yardım alan hane sayısı, 2023 itibarıyla çarpıcı boyuta ulaştı. Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçtiği 2018 yılında 3 milyon 494 bin 931 olan sosyal yardımlardan yararlandırılan hane sayısının, 2023 itibarıyla 4 milyon 400 bin haneye ulaştığı bildirildi. Sosyal yardımlardan yararlandırılan kişi sayısı kayıtlara, 17,6 milyon olarak geçti. Sosyal yardımlardan yararlandırılan toplam 4,4 milyon haneden 3,5 milyonunun, “Düzenli sosyal yardımlar” kapsamında olduğu belirtildi.

AİLESİNİN BAKAMADIĞI ÇOCUKLAR

Ailesinin yanında en temel ihtiyaçları dahi karşılanamayan çocuk sayısındaki çarpıcı artış da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verilerine yansıdı. Ailesi tarafından bakılamadığı için “Sosyal ve Ekonomik Destek” programı kapsamına alan çocuk sayısının 2023 yılında 160 bini aştığı öğrenildi. Buna göre, 2020 yılında 129 milyon 422, 2021 yılında 141 bin 275, 2022 yılında 155 bin olan ailesinin yanında bakımı sağlanamayan çocuk sayısının 2023 itibarıyla 163 bin 995 olduğu ifade edildi.

YOKSULLUK İLE MÜCADELEYE MİLYARLARCA TL

Bakanlığın, “Yoksulluk ile mücadele” için harcadığı para da dikkati çekti. 2022 yılında 62 milyar 742 milyon 374 bin TL olan yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlaşma harcaması ödeneğinde yıllara göre yaşanan değişim, şöyle sıralandı:

>> 2023: 91 milyar 582 milyon 780 bin TL
>> 2024: 205 milyar 861 milyon 822 bin TL
>> 2025: 213 milyar 378 milyon 802 bin TL
>> 2026: 246 milyar 413 milyon 207 bin TL

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