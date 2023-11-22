Diyarbakır'da kilogramlarda uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 111 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Diyarbakır'da kilogramlarda uyuşturucu ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla ilçenin Kabakaya ve Yalaza mahalleleri kırsalında operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 91 kilo toz esrar ve 20 kilo kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Polis Uyuşturucu
Garanti BBVA emeklilere ödediği promosyonu güncelledi! Yeni promosyon fırsatı Garanti BBVA emeklilere ödediği promosyonu güncelledi! Yeni promosyon fırsatı
Paranız cebinizde kalacak! Evde süt varsa denemeniz öneriliyor... Bakın ne yapılıyor Paranız cebinizde kalacak! Evde süt varsa denemeniz öneriliyor... Bakın ne yapılıyor
Fatih Altaylı: İYİ Parti, giderek herkesin altında kalacağı bir enkaz haline dönüyor Fatih Altaylı: İYİ Parti, giderek herkesin altında kalacağı bir enkaz haline dönüyor
İstanbul barajlarından sevindiren haber: 2 haftalık yağışların etkisi ortaya çıktı İstanbul barajlarından sevindiren haber: 2 haftalık yağışların etkisi ortaya çıktı
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş'ten dolar için ezber bozan yorum: 'Biriktirmeye devam edenler bir kez daha düşünmeli' İslam Memiş'ten dolar için ezber bozan yorum: 'Biriktirmeye devam edenler bir kez daha düşünmeli'
Ayhan Bora Kaplan'ın itirafçı sağ koluna silahlı saldırı: Yoğun bakıma kaldırıldı! Ayhan Bora Kaplan'ın itirafçı sağ koluna silahlı saldırı: Yoğun bakıma kaldırıldı!
Türkiye kara kışa teslim olacak: Bölge bölge kar, sağanak, fırtına uyarısı! Türkiye kara kışa teslim olacak: Bölge bölge kar, sağanak, fırtına uyarısı!
İstanbul'da kar alarmı: Tarih verildi, tedbirler sıkılaştırıldı! İstanbul'da kar alarmı: Tarih verildi, tedbirler sıkılaştırıldı!
Dilan Polat'tan hamilelik iddialarına yanıt: 'Çok üzgün ve kırgın' Dilan Polat'tan hamilelik iddialarına yanıt: 'Çok üzgün ve kırgın'