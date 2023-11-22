İstanbul barajlarından sevindiren haber: 2 haftalık yağışların etkisi ortaya çıktı

Kurak ve sıcak geçen bir yaz mevsiminin ardından beklenen yağışlar başladı. Yağışların etkisiyle İstanbul barajlarından da sevindiren haberler geldi.

İstanbul barajlarından sevindiren haber: 2 haftalık yağışların etkisi ortaya çıktı

2023'ün bahar ve yaz aylarının kurak geçmesi İstanbul barajlarında alarm seviyesini yükseltti. 2 hafta önce yüzde 16 seviyesini gören İstanbul barajlarında son yağışların etkisi merak ediliyor.

8 Kasım 2023'te yüzde 16.83'ü gören İstanbul barajlarında bugün (22 Kasım 2023 Çarşamba) itibarıyla doluluk oranı yüzde 23.25'e yükseldi.

İŞTE İSKİ VERİLERİYLE BARAJLARDA SON DURUM...

İstanbul barajlarından sevindiren haber: 2 haftalık yağışların etkisi ortaya çıktı - Resim : 1

İstanbul barajlarından sevindiren haber: 2 haftalık yağışların etkisi ortaya çıktı - Resim : 2

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