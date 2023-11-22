İstanbul barajlarından sevindiren haber: 2 haftalık yağışların etkisi ortaya çıktı
Kurak ve sıcak geçen bir yaz mevsiminin ardından beklenen yağışlar başladı. Yağışların etkisiyle İstanbul barajlarından da sevindiren haberler geldi.
2023'ün bahar ve yaz aylarının kurak geçmesi İstanbul barajlarında alarm seviyesini yükseltti. 2 hafta önce yüzde 16 seviyesini gören İstanbul barajlarında son yağışların etkisi merak ediliyor.
8 Kasım 2023'te yüzde 16.83'ü gören İstanbul barajlarında bugün (22 Kasım 2023 Çarşamba) itibarıyla doluluk oranı yüzde 23.25'e yükseldi.
İŞTE İSKİ VERİLERİYLE BARAJLARDA SON DURUM...