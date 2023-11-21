CHP'li Balyalı, Pendik'teki imar rantına dikkat çekti: İmarlı mahalleye yüzde 55 imar verilirken, 2 mahallede 30 yıldır halkın talebi reddediliyor

GERÇEK GÜNDEM-ÖZEL HABER

İBB CHP Meclis üyesi Tarık Balyalı, İstanbul Pendik'te iktidar partisi AKP'nin oylarıyla imarı olan bölgelerin konut yapma hakkını arttırırken Ertuğrulgazi ve Sülüntepe gibi mahallelerin ise 30 yıldır talepleri reddediliyor.

X hesabından yayınladığı videoyla duruma dikkat çeken Balyalı, "Burası Pendik Yenişehir Mahallesi. Aslında bu bölgede imar var. Eski plana göre ticari olarak yapılması gereken yerlerdi ama Pendik Belediye Meclisi'nden çıkan karar bu yapılaşmış yerlere yüzde 20 konut yapma hakkı tanındı" dedi.

Konunun İBB Meclisi'ne geldiğini söyleyen Balyalı, AKP Meclis üyelerince yüzde 20 konut yapma hakkının yüzde 50'ye çıkarıldığını söyledi. İBB Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından imar planlarının veto edildiğini ifade eden Balyalı "Sanıyorum ki birileri mutsuz olacak diye o yüzde 50 konut yapma hakkı bir sonraki ay yüzde 55'e çıkarıldı. Bu hak neden verildi? diye konuştu.

Balyalı, Ertuğrulgazi ve Sülüntepe Mahallerindeki gecekondulaşmanın hala sürdüğünü söyleyerek buradaki halkın taleplerinin 30 yıldır reddedildiğini dile getirdi.

Gerçek Gündem'e konuya ilişkin olarak değerlendirmede bulunan Tarık Balyalı, "Zaten yapılaşmış alanlarda konut hakkını neden arttırırsın? Satılamayacak alanlar da ne kadar imar rantı oluşturuyorsunuz? Ortada ciddi bir imar rant oluşuyor. Yenişehir gayrimenkul rantının çok yüksek olduğu bir bölge. Erturulgazi ise gecekondu bölgesi. Hali hazırda gayrimenkul rantının çok yüksek bölgeye bir avuç insan istediği için veriliyor ancak 30 bin insan 30 yıldır "imar" istiyor, verilmiyor. İstanbul'da AK Parti'nin imar ve şehircilik politikalarına bakışını özetleyen bir şeydir. Paran varsa daha fazla kazanmak için imkan verir ama daha geniş halk kitleleri bundan rahatsız olur" dedi.